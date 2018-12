Syrisch regeringsleger wendt Turkse militaire actie af bij Manbij

Syrisch-Koerdische strijders van de YPG eerder dit jaar in Manbij. Beeld AP

De YPG had vrijdagochtend per tweet gevraagd om steun van de Syriërs. De gevreesde Turkse invasie leek de afgelopen dagen realiteit te worden na de plotselinge aankondiging van president Trump, vorige week, om de Amerikaanse troepen uit Syrië weg te halen. Met Kerst kondigde Turkije aan zo snel mogelijk Syrië in te zullen trekken om af te rekenen met de Koerden die zij als een ‘terreur’-verlengstuk beschouwen van de Turks-Koerdische Arbeiderspartij PKK.

Trumps plotselinge besluit is niet alleen in de Verenigde Staten maar ook daarbuiten slecht gevallen. De Koerdische YPG is de belangrijkste speler geweest in de strijd tegen IS, maar is zonder de Amerikaanse luchtsteun kansloos. Gevreesd werd dat een Turkse inval de Koerden dusdanig zou verzwakken dat IS zich weer kan versterken en er een nieuwe vluchtelingenstroom op gang zou komen. Ook zou het risico bestaan dat duizenden geharnaste IS-strijders ontsnappen die nu gevangen worden gehouden door de Koerden. Die IS-strijders zouden gebeten zijn op het plegen van nieuwe terreurdaden.

We invite the Syrian government forces to assert control over the areas our forces have withdrawn from, in particularly Manbij, and to protect these areas against a Turkish invasion.https://t.co/OAkymO8s9Q Rojava Defense Units | YPG

De Koerdische strijders lijken het nu snel op een akkoord te hebben gegooid met Damascus om zo’n Turkse invasie af te wenden. Het is onduidelijk of de troepen van Assad zich over heel Manbij hebben verspreid. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zou het leger alleen een bufferzone buiten de stad hebben gevormd. In Amerikaanse media werd vrijdagmiddag zelfs ontkend dat het Syrische leger Manbij in handen heeft. Het Syrische leger zelf verklaarde echter dat na zes jaar de Syrische vlag weer boven de stad wappert. Het verklaarde garant te zullen staan voor de veiligheid van ‘alle Syrische burgers en anderen die zich in het gebied bevinden’.

De mogelijke inname van Manbij vindt plaats één dag voor hoog overleg tussen het Kremlin en Turkije over de situatie in Syrië sinds het terugtrekkingsbesluit van de VS. Honderden Amerikaanse militairen opereerden tot nu toe in en om Manbij, om de Koerdische stad te beschermen.

Een groep Amerikaanse militairen patrouilleerde tot voor kort in en rond Manbij. Waar zij zich nu bevinden, is niet duidelijk. Beeld REUTERS

Het zou voor het eerst in jaren zijn dat Manbij weer onder controle staat van het Syrische leger. ‘Wij nodigen de Syrische regering, waaronder wij ressorteren, uit om het leger te sturen om Manbij te beschermen vanwege de Turkse dreigementen’, aldus de YPG in een verklaring. De strijdgroep zei dat zij haar strijders had teruggetrokken uit de stad om te vechten tegen het laatste bolwerk van IS in het oosten van Syrië: een strook land langs de grens met Irak.

Met de komst van het Syrische leger komen de voorspellingen uit van onder anderen Amerikaanse Congresleden dat de regering-Assad en Rusland gebruik zouden maken van het vacuüm dat de Amerikaanse terugtrekking achterlaat.

De verklaring van het leger dat het Manbij was binnengetrokken, werd door het Kremlin toegejuicht als een ‘positieve stap’. Volgens Moskou is de stabilisatie van het grensgebied nu een stap dichterbij gekomen. Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Damascus, probeert al enige tijd met Turkije en Iran een einde te maken aan de strijd in Syrië.

Met de inname van Manbij heeft de regering-Assad opnieuw een belangrijk deel van het land in handen gekregen, zeven jaar na het begin van de burgeroorlog die aan meer dan 400 duizend mensen het leven heeft gekost.