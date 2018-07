Syrisch leger hijst de vlag in Deraa, geboorteplaats van de burgeroorlog

De stad die wordt beschouwd als de ‘geboorteplaats’ van de Syrische burgeroorlog, Deraa, is weer in handen van het leger. Na zeven jaar vechten, waarbij in het hele land zo’n 400 duizend doden vielen, heeft het regeringsleger weer de vlag gehesen in het stadscentrum.

Ook in het stadje Tafas, vlak bij Deraa, werd donderdag de vlag gehesen nadat het leger de stad had veroverd op rebellen. Foto AFP

Omdat Deraa de eerste stad was die in 2011 in opstand kwam tegen het regime van president Bashar al-Assad, heeft de verovering een grote symbolische betekenis. De inname laat nog eens zien dat het Assad-regime aan de winnende hand is, dankzij de steun van Rusland, Iran en het Libanese Hezbollah.

De verovering van Deraa maakt deel uit van een offensief van het leger, gesteund door de Russische luchtmacht, in het zuidwesten van Syrië bij de grens met Israël en Jordanië. De Syrische vlag werd gehesen op het belangrijkste plein van Deraa, vlak bij de restanten van de Omari-moskee, waar demonstranten in het voorjaar van 2011 voor het eerst opriepen tot hervormingen. Directe aanleiding voor het protest was toen de hardhandige behandeling van jonge gevangenen.

Maar het leidde tot een landelijke opstand en uiteindelijk de bloedige burgeroorlog tegen de Assads die al bijna vijftig jaar heersen over Syrië. Volgens activisten hebben strijders in de stad een aanbod van Damascus geaccepteerd voor amnestie. Wie dit weigert, mag vertrekken naar rebellengebied in het noordwesten. Ook stemden ze ermee in om hun zware wapens op te geven. Onderdeel van de overeenkomst is dat de Russische militaire politie voorlopig de orde in Deraa zal handhaven.

Een luchtbombardement van het Syrische leger nabij de stad Deraa. Foto AP

Zware gevechten

Het legeroffensief tegen de rebellen in het zuidwesten begon een maand geleden. Na zware gevechten werd maandag het laatste deel van de stad dat nog in handen was van de rebellen volledig omsingeld. De gouverneur van Deraa, Mohamad al-Hanous, zei dat het leger nu tachtig procent van de stad in handen heeft en dat het slechts een kwestie van tijd is voor heel Deraa weer onder controle is van Damascus.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten werden zo’n 160 burgers gedood bij de gevechten. Het zuidwestelijk deel van Syrië is een belangrijk gebied. Een flink deel van de handel met buurland Jordanië vindt plaats via dit gebied. Hulporganisaties zeggen dat door het legeroffensief naar schatting 300 duizend bewoners van de regio op de vlucht zijn geslagen.

Het leger rukt op naar de grens met Jordanië en de provincie Quneitra, die grenst aan Israël. Het Israëlische leger schoot deze week een Syrische drone neer die zich vlak bij de grens bevond. Hulporganisaties waarschuwen voor een humanitaire ramp in het gebied als het Syrische leger terreinwinst blijft boeken. Israël en Jordanië hebben hun grenzen gesloten voor vluchtelingen.

Een gewonde soldaat in Deraa in mei 2012, een jaar nadat de stad in opstand was gekomen tegen het regime van president Bashar al-Assad. Foto AP

‘Idlib is een crematorium’

Oxfam zei donderdag dat het niet genoeg hulp over de Jordaanse grens kon krijgen om de mensen te helpen die voor het oorlogsgeweld zijn gevlucht. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, riep vorige week op tot het staken van de militaire operaties, maar dit had weinig effect. Hij waarschuwde toen voor een bloedbad.

Verwacht wordt dat de rebellen in Deraa met hun families zullen uitwijken naar de provincie Idlib in het noorden. Maar Russische onderhandelaars hebben hen gewaarschuwd voor de slechte situatie in de noordwestelijke provincie. Meer dan een miljoen vluchtelingen bevinden zich daar in rebellengebied. Het leger voert constant bombardementen uit en verwacht wordt dat het Assad-regime ook hier een offensief zal beginnen. ‘Idlib is een crematorium’, zo zou een Russische onderhandelaar hebben gezegd tegen een activist van de oppositie.