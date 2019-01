Syriëstrijder steelt autopsierapporten van slachtoffers aanslagen Zaventem en Brussel

De 27-jarige dief van de autopsieverslagen is Iliass Khayari, die in 2016 werd veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij lid was van een terroristische organisatie. Vorig jaar kwam hij voorwaardelijk vrij.

Volgens de krant De Standaard had Khayari op de dag van de diefstal een afspraak in het gebouw. Zoals elke bezoeker had hij zich aangemeld en zijn identiteitskaart afgegeven. Op de verdieping waar de forensische artsen kantoor houden, komen normaal gesproken veel bezoekers, zoals bijvoorbeeld advocaten, en bevinden zich ook een wachtkamer en toiletten. Vermoedelijk was een deur die leidt naar de gang met kantoren van de artsen niet op slot.

Twijfel of diefstal gericht was

Het parket opende een gerechtelijk onderzoek en er werd direct een verdachte geïdentificeerd en opgepakt. Khayari ontkent zelf iedere betrokkenheid. Hij wordt later vandaag voorgeleid aan de raadkamer.

Er wordt nog getwijfeld of het om een gerichte diefstal gaat, omdat naast de harde schijf ook een dictafoon en parfum zijn meegenomen. Bovendien heeft de verdachte geen enkele link met de aanslagen of de slachtoffers. Wel is bekend dat hij in december 2012 naar Syrië is vertrokken. Enkele maanden later keerde Khayari weer in België terug, nadat hij zwaar gewond was geraakt door een kogel. In een telefoongesprek heeft hij beweerd in Syrië een man te hebben onthoofd, maar daarvoor is hij niet vervolgd.

Bij de aanslagen op 22 maart 2016 vielen op de luchthaven Zaventem en in de metro bij de halte Maalbeek in totaal 32 doden: 17 Belgen en 15 buitenlanders. Het onderzoek loopt nog naar de verdachten: de broers Ibrahim en Khaled El Bakraoui, Najim Lachraaoui en Mohamed Abrini.