Syriërs helpen Oekraïners, al doet de dubbele standaard wel pijn

Tamer Alalloush vluchtte uit Syrië naar Nederland. Met Elena Volokhova (rechts) helpt hij nu Oekraïense vluchtelingen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘De Oekraïners zijn échte vluchtelingen.’ Tamer Alalloush hoorde die uitspraak de afgelopen weken al een paar keer en het raakt hem. Zelf ontvluchtte de Syriër (35) in 2015 het oorlogsgeweld in zijn land.

Begrijp hem goed: hij heeft zich nooit onwelkom gevoeld in Nederland. Hij leerde de taal en vond snel een baan. Maar nu hij ziet hoeveel wijder de armen van Nederlanders zich openen voor de Oekraïners, doet dat wel een beetje zeer. ‘Die dubbele standaard zie je overal’, zegt Alalloush, die in Syrië internationale betrekkingen studeerde. ‘De Oekraïners krijgen nu veel meer hulp.’

Zelf zet hij zich ook in voor de nieuwkomers en daarin is hij zeker niet de enige Syriër in Nederland. ‘Juist omdat wij beter dan wie ook begrijpen wat de Oekraïners nu meemaken.’ Als community manager voor de vluchtelingenorganisatie Open Embassy is hij druk bezig een helpdesk op te zetten voor nieuw gearriveerde Oekraïners.

Op het kantoor van Open Embassy in Amsterdam zit hij tegenover Elena Volokhova (58), een van de 25 in Nederland wonende Oekraïense vrijwilligers die de helpdesk bemensen. ‘Dat hun bankpassen niet overal werken, dat is echt een issue hè?’ Vragend kijkt hij naar de Oekraïense. ‘Ik hoor inderdaad dat je met een Oekraïense bankpas in sommige winkels wel en andere niet kunt pinnen’, zegt Volokhova. Dat moeten ze uitzoeken.

‘Kraakhelder dat Rusland het kwaad vertegenwoordigt’

Volokhova, sinds 1993 in Nederland, zet zich fulltime in voor haar landgenoten. Ook haar valt op hoe welwillend de ontvangst is. ‘Mogelijk identificeren Nederlanders zich gemakkelijker met Oekraïners, omdat zij uit een Europees land komen. Misschien vinden ze de situatie in het Midden-Oosten onduidelijker. Bij deze oorlog is kraakhelder dat Rusland het kwaad vertegenwoordigt.’ Een ander verschil: vluchtelingen die de Middellandse Zee oversteken zijn vaker alleenstaande mannen, terwijl uit Oekraïne vooral vrouwen en kinderen aankomen.

Wat de reden ook is, veel meer Nederlanders blijken nu bereid mensen in huis te nemen. De organisatie Takecarebnb, die vluchtelingen koppelt aan gastgezinnen, was vorige zomer nog verheugd toen zich in een maand honderd gastgezinnen meldden. Dat noemden ze toen het Afghanistan-effect, in de periode van de machtsovername van de Taliban. Maar die honderd steekt ineens schraal af bij het Oekraïne-effect: nu bieden 25 duizend Nederlanders een kamer aan. Zelfs koning Willem-Alexander en Máxima gaan Oekraïners opvangen, werd maandag bekend.

Ook gemeenten schakelen naar een hogere versnelling. Moest opvangorganisatie COA vorig jaar nog leuren om plekken voor asielzoekers, nu stellen gemeenten in no time leegstaande panden beschikbaar.

Soms wordt zelfs hardop gezegd dat de aangeboden bedden alleen bedoeld zijn voor Oekraïners. Neem burgemeester Karel Loohuis (PvdA) van Hoogeveen: ‘Het kan niet zo zijn dat als we nu plekken voor mensen uit Oekraïne gaan inrichten, dat daar dan ook nog een kans zou bestaan dat die door anderen worden gevuld’, zei hij onomwonden tegen de gemeenteraad. Dat zou volgens de burgemeester ten koste gaan van de steun bij de lokale bevolking.

Het ‘draagvlak’ voor Oekraïners is volgens Loohuis ‘vele malen groter’ dan voor vluchtelingen uit andere landen. ‘Daar kun je iets van vinden, maar dat is wel een feit.’ Volgens de burgemeester denken ‘heel veel andere Drentse gemeenten’ er hetzelfde over, ook al roept het Rijk op geen onderscheid te maken.

In het Brabantse Oirschot stemde de gemeenteraad vorig jaar voor het huisvesten van vluchtelingen in een leegstaande afkickkliniek. De lokale CDA-fractie opperde onlangs die plek nu met voorrang te gebruiken voor Oekraïners. Maar ‘het shoppen in de groep vluchtelingen’ is niet mogelijk en niet wenselijk, reageerde opvangorganisatie COA in Brabants Dagblad.

Koningin Máxima brengt een bezoek aan een basisschool waar veel leerlingen een achtergrond als vluchtelingen hebben, ook uit Oekraïne. Beeld Lex van Lieshout / ANP

‘Als ik twee kinderen zie die bijna doodgaan, ga ik toch niet kijken waar ze vandaan komen’

Voor Syriërs in Nederland is het pijnlijk dat er zo veel meer solidariteit is nu de Russische bommen niet op Aleppo vallen, maar op Marioepol. ‘Ik vind het fijn voor Oekraïense vluchtelingen dat mensen nu zeggen: kom maar bij ons’, zegt Diana Al Mouhamad (24), een student journalistiek die in 2016 vanuit Syrië naar Nederland vluchtte. ‘Tegelijkertijd denk ik: er zitten nog steeds Syrische mensen al heel lang in asielzoekerscentra, die worden niet in huis genomen. Ik snap wel dat Oekraïne dichterbij is. Maar toch: als ik twee kinderen zie die bijna doodgaan, ga ik toch niet kijken waar ze vandaan komen of welke kleur ze hebben om te beslissen wie ik als eerste ga helpen?’

Al Mouhamad publiceerde een opiniestuk in de Leeuwarder Courant, waar ze stage loopt, over het racisme dat ze ziet in de berichtgeving over Oekraïne. Wat voorbeelden: een politicus op de BBC zei heel emotioneel te zijn, nu ‘Europese mensen met blauwe ogen en blond haar’ worden vermoord; een CBS-correspondent sprak zijn verbazing uit dat de bommen nu inslaan in een ‘relatief beschaafd, relatief Europees’ gebied; een columnist van de Britse krant The Telegraph vond de hele situatie zo schokkend omdat ‘ze op ons lijken’. ‘De mensen kijken Netflix en gebruiken Instagram, stemmen in vrije verkiezingen en lezen ongecensureerde kranten.’

Onbegrijpelijk, vindt Al Mouhamad, dat juist journalisten zich zo uitlaten. ‘Terwijl het hun werk is de waarheid te vertellen, objectief te zijn en geen onderscheid te maken.’

‘Er zit hier een verschil tussen hoe het is en hoe het zou moeten zijn’

Het is nu eenmaal een menselijk gegeven dat we ‘meer empathie voelen voor mensen waarvan we vinden dat ze op ons lijken’, zegt Christian Keysers. Als hoogleraar neurowetenschap aan het Nederlands Herseninstituut bestudeert hij het menselijk inlevingsvermogen. ‘Het is uit onderzoek bekend dat witte mensen meer empathie voelen met andere witte personen, net zoals zwarte mensen dat sterker voelen bij andere zwarte mensen.’ Discriminatie zit evolutionair ingebakken, zou je kunnen zeggen. ‘Dat wil niet zeggen dat het goed is’, zegt Keysers. ‘Maar er zit hier een verschil tussen hoe het is en hoe het zou moeten zijn.’

Omdat onze middelen en tijd beperkt zijn, maken we volgens Keysers een keuze in wie we helpen. ‘Evolutionair zijn we geprogrammeerd om als eerste de mensen te helpen die onze genen dragen: onze kinderen, onze broers en zussen. De volgende kring aan wie je hulp verleent zijn de mensen in je eigen sociale groep. Daarbinnen zijn we vaak genereus, omdat een ongeschreven wet zegt dat we die hulp terugkrijgen als dat nodig is. Als je buiten je eigen groep hulp verleent, is er niet die wederkerigheid. Evolutionair is daar dus geen belang bij. In de dierenwereld hebben soorten die vooral op de eigen groep gericht zijn en gierig naar de buitenwereld de beste overlevingskansen.’

Protest van asielzoekers voor het azc in Zweeloo tegen de ongelijke behandeling van asielaanvragen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Als in berichtgeving wordt benadrukt dat slachtoffers lijken op ‘mensen zoals wij’, vergroot dat de hulpbereidheid, stelt Keysers. In die zin zouden beschrijvingen van mensen die ook instagrammen juist de empathie kunnen doen toenemen.

Het punt is dat er over Syriërs of Afghanen minder vaak op die manier wordt bericht. En dan kan het brein volgens Keysers makkelijker ‘trucjes’ verzinnen om aan medemenselijke gevoelens te ontkomen. ‘Bijvoorbeeld door bepaalde informatie te negeren, waardoor je niet empathisch betrokken raakt. Of door informatie te herinterpreteren, bijvoorbeeld met de gedachte dat vluchtelingen zelf debet zijn aan hun situatie.’

‘Ik zou niet zozeer benadrukken dat dit een voorbeeld is van racisme’

Dat de huidige hulpbereidheid wordt aangegrepen als illustratie van racistisch denken, schiet sommigen in het verkeerde keelgat. ‘Het laatste wat de lovenswaardige vrijwilligers verdienen die nu dag en nacht mensen opvangen, is om uitgescholden te worden voor racist’, schreef columnist Nausicaa Marbe onlangs in De Telegraaf.

Hoogleraar Keysers draait het daarom liever om. ‘Ik zou niet zozeer benadrukken dat dit een voorbeeld is van racisme. Je kunt ook zeggen: we laten nu zien hoe hartelijk onze samenleving kan zijn. De hulp aan Oekraïners toont aan hoe krachtig empathie ons handelen beïnvloedt. De keerzijde is dat het ook laat zien dat die empathie eerder niet zo sterk werd beleefd.’

Een koe in de nationale Oekraïense kleuren in Adorp. Beeld Kees van de Veen / ANP

De inzet van de Syriër Alalloush bij de helpdesk van Open Embassy is er niet minder om. ‘De Oekraïners hebben er niet voor gekozen hun land op stel en sprong te moeten verlaten’, zegt hij. ‘Het is allemaal niet hun schuld.’

Met de Oekraïense Elena Volokhova bespreekt hij de praktische vragen die ze bij de helpdesk kunnen verwachten. Hoe kom je aan een Nederlandse simkaart? Waar regel je een zorgverzekering? Iemand vroeg Volokhova zelfs al waar je je hond kunt laten inenten tegen hondsdolheid. Ze is blij dat ze iets kan doen voor haar landgenoten, want ze voelt zich soms best machteloos.

Zelf heeft ze twee Oekraïners in huis opgenomen. Alalloush hoopt dat deze golf van gastvrijheid een voorbeeld wordt voor de toekomst. Oekraïners hoeven niet in te burgeren en mogen vanaf april tijdelijk zonder vergunning aan het werk. De eerste Oekraïense kinderen zaten vorige week al in een schoolklas. Nu zal blijken dat die aanpak beter werkt dan vluchtelingen jarenlang laten wachten in een asielzoekerscentrum, denkt Alalloush. ‘Als je meteen mag meedoen, leer je vlugger de taal en voel je je sneller thuis.’