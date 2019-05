Syriër uit Kapelle mogelijk betrokken bij standrechtelijke executie

De Petrakerk in Kapelle, door wie de al-Nusra verdachte met zijn familie werd ondersteund. Beeld Raymond Rutting / De Volkskrant

Van dit oorlogsmisdrijf zijn video’s op internet rondgegaan, waarop te zien is hoe de buiten gevecht gestelde militair met ontbloot bovenlijf naar de oever van de Eufraat wordt geleid en doodgeschoten.

Het voorarrest van de 47-jarige Syriër, die in 2014 een verblijfsvergunning kreeg als asielzoeker, is vrijdag met twee weken verlengd. Onderzocht wordt nog of Abu Khuder, zoals de strijdersnaam van de verdachte luidde, in Syrië ook bij andere oorlogsmisdrijven betrokken was.

Zijn arrestatie dinsdag volgde op verklaringen van getuigen aan de Duitse politie. Die vertelden dat de man die in het Zeeuwse Kapelle bekendstond als Ahmed, een voormalig commandant is van een bataljon van de terroristische beweging Jabhat al-Nusra, het Syrische filiaal van Al Qaida.

In een interview in The Guardian vertelde deze Abu Khuder in 2012 dat hij teleurgesteld was geraakt in de gematigde oppositie tegen dictator Assad en trouw had gezworen aan al-Nusra, dat in zijn ogen effectiever was op het slagveld. Zijn team was gespecialiseerd in autobommen en andere geïmproviseerde explosieven, voegde hij daaraan toe.

In Kapelle probeerde de man met zijn vrouw en kinderen een nieuw bestaan op te bouwen. In 2015 kocht de woningcorporatie RWS een woning van een particulier, waarin het gezin werd gehuisvest.