Syriëganger Xaviera S. veroordeeld tot zes jaar cel in Turkije

Gesluierde vrouwen in Raqqa in maart 2014. Beeld REUTERS

De Apeldoornse werd vervolgd wegens lidmaatschap van de terroristische organisatie Islamitische Staat, een vergrijp waarop in Turkije een maximale gevangenisstraf van 15 jaar staat. Met aftrek van voorarrest zal S. nog drieënhalve jaar in een Turkse cel moeten doorbrengen. In tegenstelling tot twee andere Nederlandse Syriëgangers die eerder dit jaar in Turkije werden veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie, mag S. haar hoger beroep niet in Nederland afwachten.

‘Niet elke Turkse rechtbank laat mensen hun hoger beroep elders afwachten’, zegt Yasar Özdemir, de Nederlandse advocaat van S. ‘Als we de definitieve uitspraak binnen hebben, zullen we ons beraden op volgende stappen. Misschien zullen we dan de Turkse autoriteiten verzoeken om S. aan Nederland uit te leveren.’

Afgelopen juli landden op Schiphol de Nederlandse Syriëgangers Reda N. en Oussama A. die in Turkije veroordeeld werden tot zes jaar cel wegens IS-lidmaatschap. Zij mochten hun hoger beroep wel in Nederland afwachten. Beide Syriëgangers werden bij aankomst gearresteerd door de Nederlandse politie en in afwachting van een proces vastgezet. In oktober zei het OM hen naast lidmaatschap van een terroristische organisatie ook te verdenken van het ronselen voor de gewapende strijd en het plegen van oorlogsmisdaden.

Als S. haar hoger beroep in Nederland had mogen afwachten, dan had ze hoogstwaarschijnlijk ook een nieuw strafproces wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie tegemoet kunnen zien. Nederland had hiertoe al eerder een internationaal arrestatiebevel voor S. uitgevaardigd.

Geen spijt

Tijdens eerdere inhoudelijke behandelingen van haar zaak in de Turkse rechtbank beweerde S. geen lid te zijn geweest van IS. Spijt van een IS-lidmaatschap kon ze daarom niet hebben, vertelde S. ‘Ik heb alleen spijt dat ik in IS-gebied heb geleefd.’

Naast S. werd begin dit jaar ook haar echtgenoot gearresteerd, de Eindhovense Mokhtar M. (37), die al bijna twee decennia actief is in jihadistische kringen. Volgens M., wiens zaak gelijktijdig door de Turkse rechtbank werd behandeld, zouden S. en hij slechts naar Syrië zijn afgereisd ‘om kinderen te helpen’. Ook M. is door de rechtbank in Sanliurfa veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie.

S. kende voor haar bekering tot de islam een turbulente jeugd. Op de Facebookpagina Islam en Wij, waar S. in 2013 werd onthaald als een ‘nieuwe zuster’, vertelde ze hoe ze tussen haar vijftiende en achttiende met een zoontje ‘overal en nergens’ woonde. Dankzij de islam wist ze haar leven weer op orde te krijgen. Niet lang daarna raakte ze diep in radicaal-islamitische kringen verstrikt en liet ze haar zoontje in Nederland achter om in Syrië te trouwen met de Haagse IS-strijder Anis Z. Deze Z., in 2015 bij verstek tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld voor ‘samenspanning tot moord en doodslag’, zou in 2016 zijn omgekomen bij een zelfmoordaanslag in Damascus. Enkele weken later meldden verschillende media dat Z. echter nog in leven zou zijn en contact zou hebben gehad met zijn familie in Nederland. S. hertrouwde in ieder geval met Mokhtar M., die als bewaker voor IS zou werken.

In 2003 werd M. door het OM vervolgd voor het voorbereiden van jihadistische terreurplannen, maar werd hij bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. In 2009 werd M. door de Nederlandse autoriteiten tot ongewenste vreemdeling verklaard. S. en M. trouwden met elkaar in het kalifaat van IS.

Tijdens haar verblijf in het kalifaat uitte S. doodsbedreigingen aan een Nederlandse journalist die over IS-vrouwen schrijft. ‘Jouw kop zou ik maar al te graag willen laten rollen.’ Ook deelde S. bij wijze van dreigement een foto van een AK-47.