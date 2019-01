Syriëganger uit Arnhem is geen Nederlander meer

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD). Beeld ANP

De voormalige Arnhemse rapper B. (beter bekend als ‘de jihadrapper’) vertrok eind 2013 naar Syrië en verscheen later in propagandafilmpjes van terreurgroep IS. Vorig jaar april werd hij veroordeeld tot een celstraf van zes jaar wegens deelname aan een terroristische organisatie.

Dit is de twaalfde keer dat een Syriëganger met dubbele nationaliteit zijn Nederlanderschap verliest. De ex-Nederlander heeft ook de Marokkaanse nationaliteit. Hij kan nog wel in beroep gaan.

Voor zover bekend is B. nog in Syrië. Mocht hij terugkeren naar Nederland, dan moet hij eerst zijn celstraf uitzitten. Daarna wordt hij alsnog het land uitgezet, aldus het ministerie.

B. kwam vorig jaar ook in het nieuws toen hij in Syrië een rapnummer maakte en dit stuurde naar Crimesite, een online platform over misdaadnieuws. Hij rapte over zijn verleden en de lopende rechtszaak in Nederland.