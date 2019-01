Syriëganger Melis A. voorlopig op vrije voeten

Melis A. en Umm Diya uit Rotterdam verbleven in het kamp Al-Roj, in Noord-Syrië, waar alle Nederlandse meisjes vast zitten. Beeld Hollandse Hoogte / Bud Wichers

‘U mag naar huis’, sprak de rechter tot grote opluchting van A.’s familie op de publieke tribune. ‘Maar wel onder voorwaarden.’ Ze kreeg een elektronische enkelband, een contactverbod met specifieke personen en een meldplicht bij de reclassering.

A.’s voorlopige schorsing van hechtenis werd zowel door haar verdediging als door het Openbaar Ministerie aanbevolen. Volgens de officier van justitie moet A. de kans krijgen om te laten zien dat ze afstand heeft genomen van radicaal-islamitisch gedachtegoed en dat ze wil inzetten op re-integratie in de samenleving. In oktober geloofde de officier van justitie nog dat A. ‘sterk geradicaliseerd’ is en niet helder is geweest over haar tijd in het IS-kalifaat. Recente verklaringen van A., en het geringe risico op recidive dat door reclassering is ingeschat, waren blijkbaar voldoende voor justitie om van standpunt te veranderen.

Volgens A.’s advocaat Taner Sen is zijn cliënt zo transparant mogelijk geweest over haar motieven en haar tijd in het IS-kalifaat. A. zou eind 2016 uit liefde naar Syrië zijn vertrokken om zich te voegen bij haar toekomstige echtgenoot, een bij verstek veroordeelde IS-strijder uit Den Haag die al in het IS-kalifaat verbleef. Eenmaal in Syrië kwam A. – afkomstig uit een liberale familie – van een ‘koude kermis’ thuis toen ze het oorlogsgeweld meemaakte en het ‘ware gezicht’ van IS zag. A. zou dan ook verre zijn gebleven van de gewapende strijd.

Voor echtgenoot gekookt

Justitie kan daar weinig tegen inbrengen – belastend bewijs verzamelen in Syrisch strijdgebied is nagenoeg onmogelijk. Wat A. wel wordt verweten, is dat ze voor haar echtgenoot heeft gekookt. Het uitvoeren van zulke huishoudelijke taken wordt door justitie beschouwd als ondersteuning bij het plegen van terroristische misdrijven. ‘Melis wist, voordat ze vertrok, dat ze zich zou voegen bij een man die zich had aangesloten bij een terreurorganisatie’, aldus de officier van justitie.

In 2017 kwam A.’s echtgenoot om bij een bombardement door coalitietroepen. A., in die tijd hoogzwanger, vluchtte daarna naar autonoom Koerdisch gebied in Noord-Syrië en kwam samen met andere Nederlandse Syriëgangers terecht in het vluchtelingenkamp Al Roj. Met hulp van haar vader wisten A. en haar inmiddels geboren zoontje naar het Nederlands consulaat in Erbil (Noord-Irak) te reizen. Daar werden A.’s reisdocumenten in orde gemaakt.

Advocaat Sen: ‘Haar vader is een held. Hij heeft zijn eigen leven in de waagschaal gelegd om zijn dochter en kleinzoon terug te halen.’

Op 10 april wordt de zaak verder inhoudelijk behandeld.