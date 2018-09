Syrië en Rusland vallen Idlib aan nadat onderhandelingen over een wapenstilstand zijn mislukt

Samen met bondgenoot Rusland heeft Syrië zaterdag zware luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de provincie Idlib. Die geldt als de laatste grote enclave die nog in handen is van opstandelingen tegen president Bashar al-Assad. Het Observatorium voor Mensenrechten meldt dat zeker vier mensen zijn gedood.

De leiders van Rusland, Iran en Turkije waren het eerder niet eens geworden over een wapenstilstand in de regio, waar rebellengroepen opereren te midden van ruim drie miljoen burgers.

Aanval van het Syrische leger, zaterdag in het zuiden van de provincie Idlib. Foto AFP

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan waarschuwde vrijdagavond in Teheran voor een bloedbad en een enorme stroom vluchtelingen naar zijn land. ‘Er zijn in Turkije al 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen, we zijn niet in staat nog eens miljoenen op te vangen’, zei hij tegen zijn Russische en Iraanse ambtgenoten, Vladimir Poetin en Hassan Rouhani. Rusland en Iran zijn de belangrijkste steunpilaren van het Syrische bewind.

Een Syrische topdiplomaat zei vrijdag nog eens dat zijn land vastbesloten is de laatste bolwerken van ‘terroristen’ te heroveren. Daartoe rekent Syrië zowel Islamitische Staat en het aan Al Qaida gelieerde Al Nusra-front als gematigde strijders, zolang die zich niet ‘losmaken’ van de jihadisten. Wie de wapens neerlegt, kan een rol spelen in het verzoeningsproces , aldus de Syrische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Bashar Ja’afari. De VN-Veiligheidsraad wijdde vrijdag een zitting aan de dreigende escalatie in Syrië.

Catastrofe

De VN willen een rol spelen bij het scheiden van strijders en burgers, en daarmee een humanitaire catastrofe voorkomen, zei Staffan De Mistura, de speciale VN-gezant voor Syrië. Een andere VN-topfunctionaris waarschuwde dat een Syrisch offensief in Idlib zelfs kan uitlopen op ‘de grootste humanitaire ramp’ sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië, ruim zeven jaar geleden. De VN en particuliere hulporganisaties hebben onvoldoende middelen en mankracht om de burgerbevolking van Idlib bij te staan, waarschuwde John Ging, die bij de VN verantwoordelijk is voor humanitaire operaties.

Hulporganisaties als CARE en het Mercy Corps drongen er vrijdag bij de internationale gemeenschap op aan om een drama in Idlib af te wenden. Nu al is het ondoenlijk alle burgers te helpen die voedsel, medicijnen en onderdak nodig hebben. Onder de inwoners van Idlib bevinden zich honderdduizenden Syriërs die erheen trokken vanwege de strijd in andere delen van het land.

Gezamenlijke persconferentie van de Russische president Poetin, de Iraanse president Rouhani en de Turkse president Erdogan, vrijdag in Teheran. Foto AP