Syrië en Assad na jarenlange absentie weer welkom in Arabische Liga

President Bashar al-Assad (rechts) ontvangt op 3 mei 2023 zijn Iraanse ambtsgenoot Ebrahim Raisi in Damascus. Beeld AFP

Bij de Syrische Burgeroorlog vielen bijna een half miljoen slachtoffers en 20 miljoen mensen sloegen op de vlucht. Door militaire steun van onder meer Rusland zit Assad sinds enkele jaren weer stevig in het zadel. En dus zien Arabische landen, die alle banden met Assad hadden verbroken, zich genoodzaakt om toch weer zaken met hem te doen.

Het besluit werd genomen tijdens een besloten bijeenkomst van buitenlandministers in Caïro en vormt het sluitstuk van een periode waarin verschillende Arabische landen de banden met Syrië aanhaalden. Dat proces kwam in een stroomversnelling toen Syrië en Turkije op 6 februari door een zware aardbeving werden getroffen. Gecoördineerde hulp kwam toen op gang.

Per direct aan tafel

Syrië mag per direct weer aan tafel. Op de agenda staat een resolutie over de problemen die voortvloeien uit de Syrische Burgeroorlog. Nog altijd zijn de kraters daarvan zichtbaar. De vluchtelingenstroom is nog niet tot stilstand gekomen en drugssmokkel in de regio tiert welig. Assad mag dus gaan meedenken over oplossingen voor problemen die hij zelf (mede) heeft veroorzaakt.

Doorslaggevend was misschien wel de positiewijziging van Saoedi-Arabië: dat land was lange tijd mordicus tegen een verzoening met Assad. Maar sinds Saoedi-Arabië de banden heeft aangehaald met Iran, de voornaamste bondgenoot van Syrië in de regio, is het land daarvan teruggekomen.

De Arabische Liga werd in 1945 opgericht door zeven landen, waaronder Syrië. De organisatie, die nu inclusief Syrië 22 lidstaten telt, heeft als doel om op politiek, economisch en militair gebied samen te werken.

In een reactie op de toelating zegt het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken dat Arabische landen ‘wederzijds respect’ moeten nastreven.