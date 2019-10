Syrië beschuldigt Turkije van aanvallen tijdens gevechtspauze

Syrische rebellen die aan de kant van Turkije vechten helpen een kameraad die bij gevechten bij de stad Tal Abyad gewond raakte. Beeld REUTERS

Bij de gevechten zouden enkele Syrische militairen zijn omgekomen. Het Turkse leger en de rebellen zouden ook slaags zijn geraakt met strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) die voornamelijk bestaat uit Koerdische strijders.

De gevechten staan haaks op de afspraken die de Turkse president Erdogan eerder deze week heeft gemaakt met de Russische president Poetin. De twee spraken af de gevechtspauze te verlengen om de Koerdische strijders meer tijd te geven zich uit een bufferzone langs de Turkse grens terug te trekken. Verder zullen de Russen en de Turken samen gaan patrouilleren in het gebied.

Moskou had al Russische militaire politie naar het gebied gestuurd om botsingen tussen het Turkse leger en de troepen van de Syrische president Assad te voorkomen. Maar het grootste gevaar komt waarschijnlijk van de rebellenmilities die aan Turkse kant meevechten. Die zijn fel gekant tegen het bewind van Assad.

Vacuüm

Turkije viel de grensstreek vorige week binnen nadat president Trump de Amerikaanse troepen plotseling het bevel had gegeven zich terug te trekken van de Turkse grens. Daarmee liet hij de Koerdische strijders die een hoofdrol speelden in het verslaan van de terreurgroep Islamitische Staat opeens in de kou staan. Het gevolg was dat er een vacuüm ontstond dat onmiddellijk door de Syriërs en de Russen werd opgevuld.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper uitte in Brussel, waar hij voor een bijeenkomst van de Navo was, felle kritiek op de Turkse inval. ‘Turkije heeft ons allemaal in een heel lastig parket gebracht’, zei hij. Volgens hem redeneerde Erdogan kennelijk dat ‘we toch geen oorlog zouden beginnen met een Navo-partner’. Hij vond dat er ‘geen enkele aanleiding’ voor de invasie was en dat Turkije met de inval de successen in de strijd tegen IS op het spel zet.

Op de Navo-bijeenkomst pleitte de Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer voor een veiligheidszone langs de Turkse grens die door internationale troepen moet worden bewaakt. Volgens haar is het niet wenselijk dat alleen Rusland en Turkije in het gebied gaan patrouilleren. Maar ze beklemtoonde wel dat het nodig is dat ook Russische militairen meedoen aan de operatie.

Kramp-Karrenbauer kreeg steun van de VS en Navo-chef Jens Stoltenberg voor haar voorstel, al liet Stoltenberg weten dat de operatie onder de vlag van de Verenigde Naties zou moeten worden uitgevoerd. Esper liet weten dat de VS achter het plan staan, maar dat er geen Amerikaanse troepen aan de operatie zullen meedoen.

Opvallend was dat ook de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar zich redelijk positief over het voorstel uitliet. Maar het is nog onduidelijk hoeveel dat betekent. Turkije heeft er weinig aan zijn Navo-bondgenoten nog meer voor het hoofd te stoten. Of het Duitse plan ooit werkelijkheid wordt, hangt vooral af van Rusland dat al militair aanwezig is in het gebied en er waarschijnlijk weinig voelt ook westerse troepen toe te laten.