Symbolische overname in Delfzijl: megabatterij koopt stroomaansluiting Aldel

Aluminiumsmelterij Aldel sloot in 2022 vanwege de hoge energieprijzen. De grond waar de fabriek op was gevestigd, is nu overgekocht door Giga Storage. Beeld ANP

De opkomst en ondergang van Aldel was al symbolisch voor de naoorlogse Nederlandse economie, en de symboliek is door deze overname alleen nog maar groter geworden. Het bedrijf kwam er in de jaren zestig na de vondst van goedkoop gas in Groningen, en ging vorig jaar definitief ten onder door de stijgende energieprijzen. Nu strijkt op dezelfde plek een piepjong bedrijf neer dat juist verdient aan hoge, en sterk fluctuerende, stroomprijzen.

Sinds ruim een jaar lopen batterij-ondernemers de deur plat bij TenneT, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet. Deze bedrijven spelen in op de grote fluctuaties op het elektriciteitsnet als gevolg van het groeiend aantal windmolens en zonnepanelen. Zij laden stroom op momenten dat er tijdelijk overschot is, en ontladen weer bij tekorten.

Tjerk Gualthérie van Weezel schrijft voor de Volkskrant over energie en de impact van de energietransitie op het dagelijks leven.

Opgeteld is er bij TenneT voor meer dan 40 gigawatt aan aansluitingen aangevraagd. Dat is meer dan twee keer zoveel als nu op het piekmoment van de dag in Nederland aan stroom wordt gebruikt. Op het toch al overbelaste hoogspanningsnet is er vaak helemaal geen plek voor die batterijen. TenneT heeft ook onvoldoende mensen in dienst om zo veel aanvragen direct allemaal te kunnen behandelen. Dus is er een snelgroeiende wachtlijst.

Honderden miljoenen

Het faillissement van Aldel leverde een buitenkansje op om die lange wachtrij te omzeilen, merkte curator Erik Eshuis. ‘Aldel was de grootste stroomverbruiker van Nederland, en heeft twee hele dikke stroomkabels liggen. Toen partijen als Giga Storage doorkregen wat ze met de stroomaansluitingen konden doen, meldden zich verschillende geïnteresseerden.’

Daarbij komt dat het gebied rond de Eemshaven een steeds belangrijker energieknooppunt wordt. In de regio wordt veel zon- en windenergie opgewekt en ook verbruikt door onder meer datacenters. In de toekomst zal dat alleen maar meer worden, omdat steeds meer windparken op zee hun stroom via de Eemshaven aan land brengen.

Het havenbedrijf is ook zeer ingenomen met de de komst van de batterij. ‘Voor Groningen Seaports is dit een aanvullende en logische stap in de energietransitie’, zegt de directeur in een persbericht.

Hoeveel Giga Storage betaald heeft voor de aansluiting en een deel van de grond van Aldel, wil de curator nu niet zeggen. ‘Dat zal ik te zijner tijd in mijn faillissementsverslag publiceren, maar voor nu laat ik dat graag aan de nieuwe koper’, aldus Eshuis. ‘En wij houden dat voor nu graag voor ons’, zegt directeur Ruud Nijs van Giga Storage. ‘Hoe dan ook is het uiteindelijk maar een zeer beperkt deel van onze kosten. Wij zullen komende jaren honderden miljoenen investeren om die batterij te bouwen.’

De nieuwe economie

Giga Storage werd in 2018 opgericht en haalde vorige zomer het nieuws toen in Lelystad ‘de Rhino’ in gebruik werd genomen, een batterij met een vermogen van 12 megawatt. Dat was toen de grootste van Nederland, maar in vergelijking met de huidige plannen stelt het weinig voor. Op het terrein van Aldel liggen twee aansluitingen die samen een vermogen aankunnen van 600 megawatt. Al is dat volgens Nijs dan wel weer veel meer dan Giga Storage verwacht te bouwen. ‘We kunnen nu nog niet zeggen hoe groot de batterij precies zal worden. Ons bedrijfsmodel werkt zo dat we een deel van onze capaciteit verhuren aan andere bedrijven. De komende tijd zal blijken waar we op uitkomen.’

Nijs noemt de acquisitie ‘een prachtig voorbeeld van hoe de oude economie plaatsmaakt voor de nieuwe economie’. Al beseft hij dat veel Groningers die jarenlang hun salaris bij Aldel verdienden, daar waarschijnlijk minder positieve gevoelens bij hebben. Nijs: ‘Zoveel banen als Aldel gaan wij niet creëren, maar met de bouw zal de komende jaren wel heel veel werk gepaard gaan.’