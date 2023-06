Symbolische boete voor NS vanwege propvolle treinen: 1,5 miljoen euro moet worden besteed aan ‘de reiziger’

Wachtende treinreizigers op Schiphol Airport. Beeld ANP

De dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen (NS) is sinds vorig jaar vanwege het personeelstekort flink uitgedund. Er rijden op dit moment zo’n 13 procent minder treinen dan aanvankelijk gepland. Het afschalen van de dienstregeling kwam het spoorbedrijf vorig jaar al op fikse kritiek te staan.

Reizigersorganisatie Rover stelde destijds dat het spoorbedrijf te makkelijk kiest voor het schrappen van treinen. En staatssecretaris Heijnen beloofde dat de NS zich kon opmaken voor een ‘stevig evaluatie’. ‘Het is nu zo dat de manier waarop reizigers worden bediend niet voldoende is.’

Nu blijkt welke consequentie aan die 13 procent minder treinen zijn verbonden. De NS kreeg afgelopen jaar 274 miljoen euro aan ‘beschikbaarheidsvergoeding’, een subsidie voor vervoersbedrijven om de coronaklap op te vangen. De NS moet daarvan 1,5 miljoen euro weer apart leggen, oordeelt Heijnen. Dat is het maximale boetebedrag.

Heijnen: ‘Ik besef met dat bepaalde zaken zoals de krapte op de arbeidsmarkt niet door NS beïnvloedbaar zijn. Maar dat pleit NS niet vrij van de verantwoordelijkheid die zij heeft om zorg te allen tijde zorg te dragen voor toereikende personele capaciteit, en het tijdig reageren op interne en externe ontwikkelingen die hierop invloed kunnen hebben.’

Geld moet worden ingezet voor de reiziger

De staatssecretaris kiest er echter niet voor om dat bedrag terug te eisen. De NS heeft immers in de begroting al gerekend op de 1,5 miljoen euro en dus zou het vorderen van dat bedrag reizigers verder kunnen duperen. In plaats daarvan eist ze dat de NS ‘dit geld inzet voor de reiziger. Ik verwacht van NS dat zij hiervoor een plan opstelt en hier verantwoording over aflegt.’

Een NS-woordvoerder zegt in reactie dat de boete niet als een verrassing komt. ‘We kregen een vergoeding om treinen te laten draaien. Dat mochten er niet minder zijn dan in 2021. Dus we snappen dat we nu minder geld krijgen’. Waar de 1,5 miljoen euro naartoe gaan, daar gaat het bedrijf de komende tijd op broeden. ‘We gaan er iets aansprekends voor bedenken.’ In het verleden koos het bedrijf ervoor om korting te bieden op het daluren abonnement.