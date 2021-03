Sylvana Simons ziet volop ruimte op het Binnenhof: ‘Je kunt nou eenmaal niet een beetje anti-racistisch zijn’

Drie keer Sylvana Simons in het nieuws

Simons over haar kantelpunt:

Als presentator Martin Simek in mei 2015 tijdens een bekende talkshow bootvluchtelingen ‘zwartjes’ noemt, realiseert Simons zich naar eigen zeggen hoe groot het racismeprobleem is in Nederland. Ze vraagt live op televisie met welke intentie hij die term gebruikt, en dan antwoordt Simek: ‘Dat is nu niet belangrijk, dat komt wel weer met Sinterklaas.’ Na de uitzending wordt Simons online bedreigd, er komt een ‘uitzwaaipagina’ voor haar op Facebook en in een carnavalslied wordt gezongen dat ze het land uit moet. Kort erna wordt Simons politiek actief.

Simons over haar vertrek bij Denk:

‘Ik ben blij dat ze racisme op de politieke agenda hebben gezet, maar ik wil niet alleen maar tégen iets zijn. Denk appelleert aan boosheid en gedijt bij polarisatie’, geeft Simons in december 2016 als reden voor haar vertrek uit Denk. Ook vindt Simons dat Denk te veel ‘rekening houdt met een conservatief deel van de achterban’ als het gaat over het agenderen van vrouwen- en homo-emancipatie.

Simons over haar toon die soms weerstand oproept:

‘Ik krijg vaak dat soort kritiek. De boodschap is wel goed, maar ik breng het niet goed. ‘Je toon. Je tóóóóón.’ Hou toch op!’ (december 2016).