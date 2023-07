Sylvana Simons wil geen lijsttrekker Bij1 meer zijn, ‘ziet uit naar rust’

Sylvana Simons begin dit jaar tijdens een Kamerdebat over excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Beeld Bart Maat/ANP

De beslissing van Sylvana Simons (52) volgt op een explosief interview in NRC vorige week met Amsterdamse gemeenteraadsleden Jazie Veldhuyzen en Nilab Ahmadi. Die beklagen zich over een ‘toxische, structureel onveilige werkomgeving’ binnen Bij1 en verwijten partijleider Simons dat zij niet heeft ingegrepen in langlopende machtsconflicten binnen de lokale afdeling. Ze gaan na de zomer verder als onafhankelijke raadsleden, waardoor Bij1 niet langer meer is vertegenwoordigd in de raad van Amsterdam, de bakermat van de partij.

‘Ik heb een intense week vol emoties achter de rug’, zegt Simons. ‘Er is een uitgangspositie ontstaan waarin ik me moet voorbereiden op spoedverkiezingen en mij moet wapenen tegen leugens. Ik heb het vertrouwen van de partij. Mijn overwegingen zijn persoonlijk van aard, ze maken dat ik niet meer verder wil.’

Simons zegt overvallen te zijn door de afsplitsing van de twee leden. Jazie Veldhuyzen meldde zich vorig jaar september ziek, en ook Ahmadi is al maanden afwezig in de raad. ‘Ik wist dat ze beiden al een tijd niet meer goed functioneerden, maar ik was in shock toen ik het interview las. Het raakt mij daarbij diep dat zij het beeld neerzetten dat ik nooit iets van me heb laten horen.’ Ze heeft wel degelijk contact gezocht met Veldhuyzen zegt Simons – ze laat een screenshot zien ter ondersteuning van haar verhaal. ‘En Ahmadi heb ik uitgebreid gesproken. Er wordt ook gestrooid met termen als ‘toxische omgeving’, terwijl beide raadsleden hun beschuldigingen niet concreet kunnen maken.’

Combinatie van redenen

Ze benadrukt dat niet alleen het vertrek van Ahmadi en Veldhuyzen haar beslissing heeft gevormd, maar dat het een combinatie is van gezondheidsklachten, vervroegde verkiezingen en de timing van deze publieke beschuldigingen. ‘Ik was na de val van Rutte IV strijdbaar, ik zette in op een verdubbeling van zetels. Maar nu moet ik campagne voeren op een bed van onware frames. Ik kan zo niet de generaal zijn die haar troepen naar de overwinning leidt.’ Simons kampt met long covid en reumatische artrose. ‘Dit besluit neem ik ook omwille van mijn welzijn. Ik zie uit naar rust.’

Met deze beslissing komt er voorlopig een einde aan de politieke carrière van presentator en televisiepersoonlijkheid Sylvana Simons. Die begon in mei 2016, toen Simons zich aansloot bij Denk. Eind december kondigde Simons haar vertrek aan, en richtte zij haar eigen partij op. Het links-activistische Bij1 won in 2018 een zetel in de Amsterdamse gemeenteraad, en in 2022 zetels in Almere, Utrecht en Rotterdam. In Amsterdam werd Bij1 met drie zetels de een na grootste oppositiepartij.

Bij de landelijke verkiezingen van 2021 won Bij1 een zetel in de Tweede Kamer. Simons verruilde de Stopera voor het Binnenhof, waar ze werd beëdigd als eerste zwarte fractievoorzitter in de Nederlandse parlementaire geschiedenis.

Sylvana Simons (rechts) wordt gehuldigd door leden van de Surinaamse gemeenschap op de dag dat ze zitting krijgt in de nieuwe Tweede Kamer, 31 maart 2021. Beeld ANP / ANP

Als Kamerlid richtte ze zich op onderwijs, sociale zaken, binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. Ze zette in op meer bestaanszekerheid voor kwetsbare groepen en streed fel en vol overtuiging tegen racisme en excessief politiegeweld. Simons was daarnaast zeer kritisch op het coronabeleid van Rutte IV, dat in haar ogen te weinig bescherming bood aan kwetsbare groepen en medisch personeel.

Bevlogen debatstijl

In de Kamer viel Simons van meet af aan op door haar bevlogen debatstijl. ‘Ze is ervoor in de wieg gelegd’, schreef Volkskrant-verslaggever Ariejan Korteweg. ‘Omdat ze het wonderlijke wapen van de ijselijke kalmte beheerst, waarop woorden lijken af te ketsen. Omdat ze laat zien hoe met vaste overtuigingen iets ogenschijnlijk onwrikbaars in beweging te brengen is – al kan dat ook door minder vaak de rol van slachtoffer te kiezen.’

Simons ontpopte zich tot politiek talent. Maar in verschillende interviews gaf ze aan niet op haar gemak te zijn op het Binnenhof. ‘Ik voel me onveilig in deze omgeving, waar racisme, islamofobie en seksisme welig tieren’, zei ze in een interview met NRC.

Simons’ onderscheidende kracht was om abstracte maatschappelijke thema’s persoonlijk, en daarmee invoelbaar te maken. Zoals tijdens het plenaire Kamerdebat in 2021 over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden, waarin Simons over haar eigen familiegeschiedenis begon. ‘Als we het hebben over tot slaaf gemaakte mensen hebben we het bijvoorbeeld over de oma van mijn moeder’, zei ze. ‘Dat is helemáál niet lang geleden, we praten nog over haar.’ Zowel premier Rutte als BBB-leider Caroline van der Plas veranderden van mening mede door deze bijdrage.

Sinds januari dit jaar neemt Simons deel aan de parlementaire enquêtecommissie Fraudebestrijding en Dienstverlening, die is opgericht na de toeslagenaffaire. Over haar werk in die commissie zegt ze: ‘Ik ga na het zomerreces de publieke verhoren doen. Zolang ik Kamerlid ben, zal ik meewerken aan de resultaten van het rapport.’

Interne conflicten bij Bij1

Bij1 heeft eerder grote interne conflicten gekend. In 2021 werd Quinsy Gario, de nummer 2 van de partij, na onderzoek van een advocatenkantoor geschorst vanwege meldingen van manipulatief en dominant gedrag. Uit onvrede over dat besluit verliet de Haagse afdeling de partij.

Vorig jaar stapte het bestuur van de afdeling Amsterdam op na een conflict over onder meer de samenstelling van de kieslijst; het Amsterdamse raadslid Carla Kabamba splitste zich af. Ook de landelijke voorzitter Jursica Mills vertrok, vanwege een ‘toxische cultuur’ binnen Bij1.

Over deze conflicten zegt Simons: ‘Mensen leggen de lat hoog, bij ons mogen geen misstanden plaatsvinden. Maar wij zijn ook een afspiegeling van de samenleving, en wij reproduceren mechanismen binnen die samenleving, dat is van meet af aan de uitdaging geweest.’

Simons bestrijdt het beeld van een partij van mensen die voortdurend met elkaar in de clinch liggen. ‘Ik zie vooral gedreven leden, die jarenlang keihard aan het werk zijn geweest, dwars door het geschreeuw van een paar ego’s heen.’

Het bestuur van Bij1 geeft bij monde van Rebekka Timmer aan de beslissing van Simons te respecteren. ‘We willen haar bedanken voor al haar inzet, en alles wat ze heeft gedaan voor de partij én onze beweging. Dat Bij1 doorgaat is zeker, dus de komende tijd bespreken we met onze leden hoe de toekomst eruitziet.’