Sydney onder deken van rook door aanhoudende bosbranden

De skyline van Sydney. Beeld REUTERS

Autoriteiten adviseren mensen met astma en andere luchtwegziekten binnen te blijven. De beroemde skyline van de stad is bedekt met een deken van fijnstof. Sydney zet zich schrap, want de weersverwachting voor de komende dagen voorspelt temperaturen van 40 graden en weinig tot geen regen.

De brandweer is in hoge staat van alertheid. Er woeden 50 bosbranden in het gebied rond Sydney aan de oostkust, waarvan er 28 oncontroleerbaar zijn. Het ‘bosbrandseizoen’ heeft in New South Wales tot nu toe zes levens gekost en alleen al in de laatste twee weken zijn er 420 huizen verwoest. Het risico op branden is zo groot dat er in verschillende gebieden in de regio een totale ban op het stoken van vuur is gelegd.