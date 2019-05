Sybrand Buma wordt burgemeester van Leeuwarden

Sybrand Buma tijdens een partijcongres van het CDA in Nijmegen. Beeld ANP

De gemeenteraad van de Friese hoofdstad acht hem in staat ‘het boegbeeld van Leeuwarden te worden’ en draagt hem voor als opvolger van PvdA-burgemeester Ferd Crone.

Er waren dertien kandidaten voor de functie. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad legde er vanavond twee voor aan de voltallige raad. Daarna mochten de fracties stemmen. Officieel gaf Buma de afgelopen weken geen commentaar op zijn kandidatuur, maar hij deed ook niet zijn best om het te ontkennen.

Ik ben zeer vereerd met de voordracht voor het burgemeesterschap van Leeuwarden. Als geboren en getogen Fries voel ik me daar thuis. Ik zal mij ten volle inzetten voor alle inwoners. Sybrand Buma

Buma’s vertrek zal zich doen voelen in Den Haag, binnen en buiten zijn eigen partij. Het CDA, dat zeker na een eventueel vertrek van VVD-leider en premier Mark Rutte een serieuze gooi wil doen naar het Torentje, moet op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. De ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) staan te boek als de voornaamste kandidaten.

De regeringscoalitie verliest na het vertrek van Halbe Zijlstra (VVD) en Alexander Pechtold (D66) opnieuw een van de architecten van het regeerakkoord waarop het kabinet is gebouwd. Net als Pechtold bleef Buma na de formatie juist in de Kamer om daar te zorgen voor een stevig fundament voor Rutte III.

Onverzoenlijke oppositierol

Buma is zeventien jaar Tweede Kamerlid geweest. Daarmee is hij een van de langst zittende Kamerleden. Sinds 2010 voert hij de CDA-fractie aan. In 2012 werd hij ook de partijleider, na het desastreus uitgepakte avontuur met Geert Wilders’ PVV in het eerste kabinet-Rutte. Bij twee opeenvolgende verkiezingen raakten de christendemocraten 28 zetels kwijt. De partij was tot op het bot verdeeld over de koers.

Buma zal worden herinnerd als de man die de rust herstelde en met zijn gedecimeerde fractie vanuit de oppositie weloverwogen bouwde aan het herstel. In de zoektocht naar nieuw zelfvertrouwen koos hij voor een onverzoenlijke oppositierol. Hij hield zich verre van de vele akkoorden die het tweede kabinet-Rutte tussen 2012 en 2017 op de been hielden. Hij positioneerde het CDA op de rechterflank, zoekend naar de kiezers die waren overgestapt naar VVD en PVV.

Buma hoopte bij de verkiezingen van 2017 uit te groeien tot een serieuze uitdager van premier Rutte, maar slaagde daar niet in. Wel manoeuvreerde hij het CDA terug de regering in. Hij plaatste zelf zijn potentiële opvolgers Hoekstra en De Jonge in het kabinet, opdat zij konden uitgroeien tot de gezichten van het nieuwe CDA.

Heel veel dank voor al die jaren, @SybrandBuma! Jij bracht rust in de partij, bracht ons terug op koers. Felicitaties voor jou en Leeuwarden. Het was een voorrecht om met je samen te werken. 👊 #Bumabedankt pic.twitter.com/XXMMEYKe8u Hugo de Jonge

De beslissing over het nieuwe lijsttrekkerschap zal naar verwachting pas genomen worden als nieuwe landelijke verkiezingen op komst zijn. Indien het kabinet op de been blijft, is dat pas in maart 2021. Als fractieleider in de Tweede Kamer moet Buma wel snel worden opgevolgd door een partijgenoot die in 2017 op de kieslijst stond. Pieter Heerma (Buma’s mede-onderhandelaar over het regeerakkoord) en justitiespecialist Madeleine van Toorenburg worden het meest genoemd als kandidaten.