Svika Pick, Israëls popkoning en Songfestivalcomponist, wist door te dringen tot ‘het hart van de natie’

De Israëlische zangeres Dana International (m.), met aan haar linkerzijde componist Svika Pick en rechts tekstschrijver Yoav Ginai nadat ze het Songfestival hebben gewonnen, 1998, Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Beeld Reuters

Toen zondag bekend werd dat Svika Pick was overleden, onderbraken Israëlische radiozenders hun programmering. Ze schakelden over op zijn hits, klassiekers uit vooral de late jaren zeventig. Zoals Mary Lou (niet te verwarren met het nummer Hello, Mary Lou van Ricky Nelson uit 1961), uitgebracht in 1978 – het liedje waarmee hij doorbrak en in dat Israël een onvergetelijk popsucces werd. Mede dankzij Mary Lou werd de zanger Svika Pick breed gezien als de grootste Israëlische popartiest.

Internationaal werd Pick bekender met later werk, dat hij schreef voor anderen. In 1998 won zangeres Dana International namens Israël het Eurovisie Songfestival met het door hem gecomponeerde Diva. Het was een baanbrekend moment in de geschiedenis van de liedjeswedstrijd.

Polen

Svika Pick, geboren in 1949 als Henryk Pick in de Poolse stad Wroclaw, groeide op in een muzikaal gezin. Zijn opa was het hoofd van een muziekschool en een oom was muziekdocent. Toen hij 5 jaar was, begon Pick in Polen al aan een opleiding klassieke muziek. En toen zijn Joodse familie in 1959 naar Israël emigreerde, pakte hij daar de draad weer op. Hij meldde zich bij het conservatorium van Ramat Gan, een voorstad van Tel Aviv, en solliciteerde bij een aantal beginnende rock-’n-rollbandjes.

Eind jaren zestig liet Pick zijn haren vrijuit wapperen, net als de rest van de muziekwereld. Hij brak door als zanger toen hij de hoofdrol verwierf in de hippiemusical Hair, die in 1970 een Hebreeuwse versie kreeg. Daarna zette hij zich aan een reeks albums op eigen titel, met liedjes die hij meestal schreef met zijn toenmalige echtgenote Mirit Shem-Or.

Pick voelde de tijdgeest uitstekend aan, en mengde funky en zeer aanstekelijke glamrock met disco. In zijn Hebreeuwse teksten vierde hij het leven en de liefde, in bewoordingen die aansloten bij de zweverige hippietaal van die tijd. ‘Wij zijn kinderen van de zon’, zong Pick in Mary Lou, dat was opgedragen aan zijn vrouw. ‘Zij draait rondjes als een marionet, en zij berijdt gouden paarden.’ In Israël was Shiva Pick in die tijd een opvallende verschijning, ook steeds vaker op de nationale televisie. Hij was de eerste mannelijke popartiest die zijn gezicht royaal in de make-up zette en zijn lange haren over wijde capes en mantels liet golven.

Popsmaak

Pick vond moeilijk aansluiting bij de popsmaak van de jaren tachtig en de toen opkomende synthpop. De zanger teerde op zijn beschaafd rockende succeswerk van de jaren zeventig en trok langs de kleinere Israëlische theaters, waar hij zelf met zijn instrumenten moest slepen omdat hij geen geld had voor technisch personeel of roadies.

De componist liet zich niet uit het veld slaan. Hij bleef componeren en schrijven, eerst voor kinderseries op tv, later voor andere artiesten. In de jaren negentig ontdekte hij het Eurovisie Songfestival als dankbare klant voor zijn feestelijke, maar ook wat camp-achtige liedjes. In 1993 gooide hij de song Artik Kartiv in de strijd, maar het nummer kwam niet door de nationale selectie. Vijf jaar later had Pick meer succes. Zijn stampende dancenummer Diva werd geselecteerd als lied voor de Israëlische zangeres Dana International.

Die uitverkiezing deed nogal wat stof opwaaien in Israël. Conservatieve en orthodoxe krachten wilden dat de deelname van Dana International werd ingetrokken, omdat zij openlijk als transgendervrouw optrad. De gemoederen liepen zo hoog op, dat de zangeres beveiligd moest worden vanwege de vrees voor een aanslag. Na haar spraakmakende winst werd het Songfestival steeds meer een plek waar publiek en deelnemers uit de lhbti-gemeenschap zich vertegenwoordigd zagen en zich veilig konden voelen. Ook vanwege Picks bijdrage aan die cultuuromslag en emancipatie droegen veel Israëliërs hem op handen.

Songfestival

Pick bleef schrijven voor Songfestivalkandidaten, en componeerde voor Israël, Georgië en Oekraïne. Hij werd een geliefde tv-persoonlijkheid, trad op als jurylid voor de Israëlische versie van de talentenshow Pop Idol en kreeg in 2005 een eigen realityserie. Vier jaar later werd op de Israëlische televisie de musicalserie Tamid Oto Chalom uitgezonden, gebaseerd op zijn liedjes.

In 2018 kreeg hij er nog een eretaak bij. Zijn dochter Daniella, zelf ook een begenadigd zangeres, trouwde met Quentin Tarantino, waardoor Svika Pick de schoonvader werd van de grote Amerikaanse regisseur. In hetzelfde jaar ging de gezondheid van de zanger achteruit. Hij kreeg een beroerte op een vlucht van Groot-Brittannië naar Israël, waarna hij zich genoodzaakt zag veel optredens af te zeggen.

In zijn thuisland werd zondag en maandag uitgebreid stilgestaan bij zijn overlijden. De Israëlische premier Yair Lapid haalde een tekst aan uit de hit Mala, Mala van de plaat Music uit 1978, en zei dat de muziek van de zanger was doorgedrongen tot het hart van de natie. ‘Svika was een revolutionaire artiest voor zijn generatie, een monument van de Israëlische pop.’ Svika Pick is 72 jaar geworden.

Drie hits van Pick

Mala, Mala

Een van zijn grootste hits, met een huppelende pianobeat en vrolijke vrouwenkoortjes. Mala, Mala gaat over de kracht van muziek: ‘Een mooi lied, de droom van een zigeuner, een harmonica, een gitaar aan de horizon.’

Mary Lou

Deze liefdesverklaring aan zijn vrouw was een doorbraaksucces voor Svika Pick in 1978. Mary Lou komt langzaam op gang, maar ontpopt zich na een onduidelijk intro van twee minuten tot een aanstekelijk glamrockliedje, dat zelfs niet-Israëliërs kunnen meezingen.

Diva

Een mondiaal popsucces, dankzij de vertolking door Dana International, die er in 1998 het Eurovisie Songfestival mee won. Diva gaat over een diva die huilt als een engel en lacht als de duivel. ‘Viva Maria, viva Victoria, Aphrodite.’