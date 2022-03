Svetlana Tichanovskaja, het geweten van Belarus: ‘De tijd van vreedzaam verzet is voorbij’

‘Het Belarussische volk is tegen de oorlog, wij willen niet tegen Oekraïne vechten.’ Beeld Eva Faché

Via een videoverbinding vertelt Tichanovskaja over de Russische aanval op Oekraïne en de rol van Belarus. Want de oorlog in Oekraïne verandert alles, ook voor de Belarussische oppositie, zegt Tichanovskaja. ‘De tijd van vreedzaam verzet is voorbij.’

Ze leidt de democratische oppositie sinds de frauduleuze verkiezingen van augustus 2020. Dit doet ze vanuit de Litouwse hoofdstad Vilnius: net als andere Belarussen ontvluchtte ze haar land nadat het regime de protesten, die op de verkiezingen volgden, met grof geweld had neergeslagen. De repressie maakte van Loekasjenko een paria in Europa. En de armlengte afstand die hij soms tot Moskou hield, werd een omhelzing.

Aleksandr Loekasjenko liet 30 duizend Russische soldaten in het land blijven na een geplande militaire oefening. Hij maakte van zijn land een springplank voor de invasie van Oekraïne. Alles wijst erop dat het Russische leger mede dankzij medewerking van Belarus Kyiv zo snel kon bereiken. Loekasjenko heeft mogelijk plannen om ook het Belarussische leger in te zetten.

Ook vond afgelopen zondag een referendum plaats over de Belarussische grondwet. De voorgestelde wijzigingen, die volgens Minsk met 65 procent van de stemmen werden aangenomen, verstevigen Loekasjenko’s greep op de macht in het Oost-Europese land. Daarnaast verdwijnt een belangrijke clausule uit de grondwet die sinds de jaren negentig de neutraliteit van het land garandeert als het om nucleaire wapens gaat. Dit zet de deur open voor Poetin om diep in Europa kernwapens te plaatsen.

Is Belarus nog een onafhankelijk land?

‘Onze onafhankelijkheid wordt bedreigd. De illegitieme Loekasjenko heeft ons land verpacht aan Rusland en het Russische leger. Op Belarussisch grondgebied stijgen nu Russische gevechtsvliegtuigen op die naar Oekraïne vliegen. Er worden raketten vanaf ons land op Oekraïne afgevuurd. Loekasjenko trekt ons land deze onnodige oorlog in. En hij maakt van Belarus een agressor tegen Oekraïne, onze broeder.’

Wat doet dat met u?

‘Ik schaam me. Het is beschamend dat Belarus nu in één adem wordt genoemd met Rusland als deelnemer aan de oorlog in Oekraïne. Ons land wordt net als Rusland een verschoppeling. De democratische oppositie vecht al anderhalf jaar tegen dit regime. Tegen de internationale gemeenschap zou ik nogmaals willen zeggen: Loekasjenko en zijn regime zijn niet Belarus. Het Belarussische volk is tegen de oorlog, wij willen niet tegen Oekraïne vechten. Daarom is het noodzakelijk voor ons om Oekraïne te steunen, om te laten zien aan welke kant we staan. Het doet me verdriet dat mensen Belarus zien als medeplichtige in het conflict. We moeten schreeuwen dat we niet hetzelfde zijn als het regime.’

Welke gevolgen heeft de oorlog voor de Belarussische oppositie?

‘We wilden een vreedzame protestbeweging zijn. Maar die tijd is voorbij. De oorlog vraagt om actief verzet van democratische Belarussen. Om te beginnen zijn er protesten. Die worden natuurlijk onderdrukt door de KGB en Omon (de geheime dienst en de oproerpolitie, red.), meer dan 800 mensen zijn afgelopen zondag opgepakt.

‘Verder vangen burgers vluchtelingen op en helpen ze in de strijd. Moedige Belarussen maken foto’s en filmpjes van militaire voertuigen en legermaterieel. Zo geven ze informatie door over het Russische leger. Onze cyberpartizanen werken samen met hackers uit Oekraïne om digitale doelwitten uit te schakelen. Afgelopen nachten zijn op meerdere plekken spoorwegen geblokkeerd door activisten, om de bevoorrading van het leger tegen te houden. Je kunt het spoor niet eeuwig blokkeren, maar misschien geeft het een paar uur respijt.

‘Belarussen zijn door de oorlog bereid tot meer actie. Maar ik wil u er ook aan herinneren dat Belarus al anderhalf jaar onder zware repressie leeft. En het is heel moeilijk voor mensen om initiatief te nemen. Ze leven in angst. Maar we moeten proberen ze aan te moedigen. We roepen soldaten en officieren op niet de bevelen van hun generaals te volgen, we vragen ouders om in opstand te komen omdat hun zoon straks als kanonnenvoer naar Oekraïne wordt gestuurd.

‘Informatie blijft een belangrijk onderdeel van ons werk. Het regime wil niet laten zien dat het oorlog is. De propaganda draait op volle toeren en anders zenden ze ijshockey uit. Met onze alternatieve media in ballingschap proberen we mensen de waarheid te tonen, zodat ze zien hoe Belarus wordt ingezet tegen Oekraïne.’

Er komen mogelijk kernwapens naar Belarus. Hoe gevaarlijk is Loekasjenko voor de rest van Europa?

‘Het is een granaat in de handen van een grillige dictator. Wij hebben sinds het begin van de revolutie benadrukt dat Loekasjenko onvoorspelbaar is. Hij zal alles doen om aan de macht te blijven en daarbij is hij in staat tot wreedheid. Hij deinst niet terug om een vliegtuig te kapen of migranten over de grens te duwen. En nu vecht hij tegen Oekraïne.

‘De nieuwe grondwet is illegitiem, maar zolang Loekasjenko de macht heeft, kan hij doen wat hij wil. Nu de neutrale en non-nucleaire status van ons land is verdwenen uit de grondwet, moet de internationale gemeenschap niet verrast zijn als op een dag Russische kernwapens op ons grondgebied verschijnen. Loekasjenko kan zo zijn loyaliteit aan het Kremlin betuigen. En Loekasjenko kan chanteren, hij kan dreigen. Dat is een probleem voor Europa.’

Wat moet er volgens u gebeuren?

‘De oorlog verandert alles, we moeten ons verzetten. Daarnaast blijven we vragen om nog hardere stellingnames van democratische landen, nog hardere sancties, nog meer isolatie. Het is een van de krachtigste wapens die we hebben. Natuurlijk lijden gewone mensen ook onder sancties. Net als in Rusland. Maar als wij mensen in Belarus spreken, zeggen ze dat ze nog meer sancties willen. Mensen lijden nu ook al. Ze willen verandering.’