Suu Kyi, de afgezette leider van Myanmar, voor de rechter terwijl het geweld doorgaat

Volgens een van haar advocaten zag Suu Kyi er gezond uit. Tot nu toe was ze bij eerdere zittingen alleen per videoverbinding aanwezig en mocht ze ook haar advocaten niet fysiek spreken. Beeld EPA

Het Myanmarese leger pleegde 1 februari een staatsgreep nadat Suu Kyi een grote verkiezingsoverwinning had geboekt. Er zou verkiezingsfraude zijn gepleegd, maar onafhankelijke waarnemers zien hiervoor geen bewijs. Sindsdien verkeert het land in chaos.

Bij de nog altijd aanhoudende protesten, die het leger hardhandig neerslaat, zijn al vele honderden doden gevallen. Ook hebben rebellengroepen verspreid over het land de wapens opgepakt. Meer dan vierduizend mensen zijn gearresteerd.

Suu Kyi (75) zit vast op verdenking van zes vergrijpen, waaronder het illegaal importeren van walkietalkies voor haar beveiliging en het schenden van coronaregels tijdens de verkiezingscampagne van 2020. De ernstigste aanklacht is dat ze een wet over staatsgeheimen zou hebben overtreden, waarvoor ze 14 jaar gevangenisstraf kan krijgen. Deze aanklacht wordt door een andere rechtbank behandeld.

Volgens haar medestanders is het proces bedoeld om Suu Kyi politiek uit te schakelen. Als ze op een van de aanklachten schuldig wordt bevonden, kan ze waarschijnlijk niet meer meedoen aan de verkiezingen die de militaire junta binnen één à twee jaar zegt te willen houden.

De zitting vond plaats in Naypyidaw, de hoofdstad van Myanmar. Op beelden van de staatstelevisie is te zien dat ze rechtop zit met de handen in haar schoot en een mondkapje op.

Een van haar advocaten zei tegen persbureau Reuters dat Suu Kyi een halfuur met haar verdediging heeft kunnen spreken en er gezond uitzag. Tot nu toe was ze bij eerdere zittingen alleen per videoverbinding aanwezig en mocht ze ook haar advocaten niet fysiek spreken.

De advocaten spraken ook met de voormalige president van Suu Kyi’s regering, Win Myint, tegen wie vergelijkbare aanklachten zijn ingediend. Ook andere voormalige regeringskopstukken zijn vastgezet.

Militanter

Sinds de coup heeft het verzet steeds militantere vormen aangenomen. Een gewapende rebellengroep claimde zondag minstens twintig politieagenten te hebben gedood in de plaats Moebyel. De staatstelevisie maakte hiervan geen melding en de militaire junta heeft er niet op gereageerd.

Myanmar was decennialang een militaire dictatuur. Vanaf 2010 werd een reeks hervormingen doorgevoerd. Suu Kyi, die jarenlang voor democratie in Myanmar had gestreden en hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede had gekregen, kwam weer op vrije voeten en werd verkozen tot regeringsleider.

In de Grondwet is vastgelegd dat het leger minstens een kwart van de parlementszetels krijgt en de leiding heeft over verschillende ministeries. Daardoor behielden de militairen veel macht.

Toen het leger een contraterrorisme-operatie begon tegen de Rohingya, mondde dit uit in moordpartijen, verkrachtingen en verwoestingen. De internationale verontwaardiging richtte zich ook op Suu Kyi, die nauwelijks afstand nam van het leger.

Nadat de partij van Aung San Suu Kyi met overmacht de verkiezingen van afgelopen november won, en het leger juist verloor, pleegden de militairen de coup.