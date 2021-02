Suu Kyi aangeklaagd voor bezit illegale walkietalkies

Aung San Suu Kyi bij een bezoek aan China in 2019. Beeld Getty Images

De aanklacht tegen de 75-jarige Suu Kyi volgt op de machtsgreep van het leger, afgelopen maandag. Suu Kyi en meer dan twintig andere politici, journalisten en activisten werden daarbij gearresteerd.

Volgens het politierapport zijn in Suu Kyi’s huis in de hoofdstad Naypyidaw zes portofoons aangetroffen. Deze zouden illegaal zijn geïmporteerd. De politie vraagt de rechter om Suu Kyi in hechtenis te houden om het strafrechtelijk onderzoek te beginnen.

Charles Santiago, de voorzitter van de parlementaire groep van de ASEAN – het verbond van Zuidoost-Aziatische landen – noemde de aanklacht tegen Suu Kyi ‘belachelijk’. ‘Dit is een absurde actie van het militaire bewind om de illegale machtsgreep te legitimeren’, aldus Santiago in een verklaring.

Tegen president Win Myint, die maandag eveneens werd gearresteerd, is een aanklacht gestart voor het overtreden van de coronaregels tijdens de verkiezingscampagne.

De parlementsverkiezingen van 8 november werden met overmacht gewonnen door de Nationale Liga voor Democratie (NLD), de partij van Suu Kyi. Later beweerde het leger dat er massale fraude was gepleegd. De NLD zou gesprekken hierover hebben ‘geweigerd’ en optreden van het leger noodzakelijk hebben gemaakt. Bewijs voor deze claims ontbreekt.

Met de coup komt een einde aan een korte periode van voorzichtige democratisering in Myanmar. In 2015 maakte het leger na vijftig jaar militaire dictatuur plaats voor een burgerregering. De eerste vrije verkiezingen werden toen ook ruim gewonnen door de partij van Suu Kyi. De politica zat tijdens de militaire dictatuur 15 jaar in huisarrest en kreeg in 1991 mede vanwege haar vreedzame verzet de Nobelprijs voor de Vrede.

Goede gezondheid

Suu Kyi zit opgesloten op een niet nader bekend gemaakte locatie, vermoedelijk in haar woning. Een partijgenoot liet gisteren weten dat ze ‘in goede gezondheid’ verkeert.

Uit protest tegen de coup legden artsen en verpleegkundigen in zeventig ziekenhuizen en gezondheidscentra woensdag het werk neer. De staking is een initiatief van een nieuwe actiegroep die oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid. De staking volgde op een korte lawaaidemonstratie in het centrum van de stad Yangon, dinsdagavond.

Dinsdag hield de VN-Veiligheidsraad spoedberaad over de situatie in Myanmar, maar ondanks een oproep van de speciale VN-gezant voor Myanmar Christine Schraner Burgener ‘een helder signaal’ te geven kwam het niet tot een gezamenlijke verklaring, laat staan veroordeling. Rusland en China hadden ‘meer tijd nodig’. China, de grootste handelspartner van Myanmar, heeft de machtsgreep niet veroordeeld.