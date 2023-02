Surinamers in Nederland bezorgd en woedend na rellen: ‘Het leeft hier enorm’

Protesten in Paramaribo. Beeld AFP

‘Iedereen die ik spreek is heel bezorgd’, zegt voormalig CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier, een van de 350 duizend mensen in Nederland met wortels in Suriname. ‘Er zijn vaker protesten geweest, maar dit — het parlement bestormen, plunderingen — is ongekend.’

‘Het leeft hier enorm’, beaamt Glenn Codfried, presentator van Radio Mart (Multikleurrijke Amsterdamse Radio en Televisie). Zaterdag en zondag deden tal van Surinaamse luisteraars hun verhaal in zijn uitzending. ‘De meesten zijn gefrustreerd omdat mensen van wie ze houden kapotgaan aan het beleid van president Chan Santokhi. De benzineprijzen zijn hoog, subsidies vallen weg en de inflatie stijgt.’

Sommigen namen het op voor de regering. ‘Luisteraars die dat deden, werden hard aangepakt. Zelfs door mensen die een hekel hebben aan de vorige president. Zij zeggen: Bouterse was erg, maar Santokhi is nóg erger.’

De Surinaamse gemeenschap is heel betrokken bij wat daar gebeurt, zegt journalist Roy Khemradj, oud-directeur van het Surinaams Inspraak Orgaan SIO. ‘Veel mensen maken geld over naar familieleden met financiële problemen. Zo houden we ze een beetje overeind.’

Hij heeft begrip voor de frustraties over de ‘vriendjespolitiek’ van de regering, die ‘met geld smijt’ terwijl velen armoede lijden. ‘Maar’, zegt hij, ‘het is te simpel om te zeggen: Santokhi moet weg. Er is geen alternatief.’

Khemradj vindt het jammer dat de Surinaamse gemeenschap in Nederland zo verdeeld is. ‘In tijden als deze is het belangrijk met elkaar te praten over wat er gebeurt. Op de radio, op sociale media én in zaaltjes. Geef samen een krachtig statement. De Turkse gemeenschap kan dat veel beter, bleek na de aardbevingen.’

Kathleen Ferrier vreest voor een vrije val van Suriname. ‘Het Internationaal Monetair Fonds, dat nog moet besluiten over financiële steun, kijkt kritisch mee. Wat vrijdag is gebeurd, is niet bevorderlijk voor het vertrouwen in deze regering. En ik houd mijn hart vast dat nóg meer mensen met kennis en kunde het land verlaten.’

Zaterdag adviseerde het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders in Paramaribo de binnenstad, overheidsgebouwen en plekken waar veel mensen komen te vermijden. Er zouden opnieuw demonstraties kunnen komen waarbij geweld wordt gebruikt.

‘Dat lijkt me nogal overdreven’, zegt Roy Khemradj, die geregeld in Suriname verblijft. ‘De eerste dagen na de rellen is het rustig gebleven in Paramaribo en er zijn veel mensen gearresteerd.’