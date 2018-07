Suriname vindt Bloks excuses te mager en wil dat hij ook inhoudelijk afstand neemt van gewraakte uitspraken

De Surinaamse regering neemt geen genoegen met het excuus van minister Blok van Buitenlandse Zaken. In een vrijdag verstuurde brief aan zijn Surinaamse ambtgenoot Yildiz Pollack-Beighle noemt hij zijn negatieve uitlatingen over Suriname ‘ongelukkig’ en ‘te scherp’, maar neemt hij ze niet terug. Suriname eist nu dat Blok dat alsnog doet.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Foto EPA

Ook moet hij zijn excuses aan het hele Surinaamse volk aanbieden, in plaats van alleen aan de regering.

Pollack-Beighle maakte dit dinsdag wereldkundig via ‘De Boodschap’, de nieuwssite van de Surinaamse regering. Het steekt haar dat Blok in zijn excuusbrief vooral spijt betuigt vanwege het effect van zijn uitspraken, niet vanwege de inhoud ervan. Hij schrijft het te betreuren dat zijn ontboezemingen in Suriname aanstoot hebben gegeven en erkent dat hij die uitspraken ‘niet had moeten doen’. Maar Blok erkent niet expliciet dat hij ook inhoudelijk fout zat.

‘Mislukte staat’

Blok omschreef Suriname tijdens een bijeenkomst op 10 juli als een ‘mislukte staat’ die gekenmerkt wordt door grote etnische verdeeldheid. De democratie en de rechtstaat zouden in Suriname gebrekkig functioneren. Pollack-Beighle staat erop dat Blok die beweringen inslikt. ‘De woorden moeten in totaliteit als onjuist worden bestempeld’, citeert ‘De Boodschap’ de minister. Volgens haar heeft de VVD-minister met zijn opinies niet alleen de regering gegriefd, maar het hele Surinaamse volk.

Vrijdag heeft de tijdelijk zaakgelastigde van Suriname in Nederland, Ebu Jones, een onderhoud gehad met de directeur Westelijk Halfrond van Bloks ministerie. Suriname heeft geen ambassadeur in Nederland, dus Jones is de hoogste vertegenwoordiger van de Surinaamse regering in Den Haag. De Boodschap meldt dat Pollack-Beighle ‘een gepaste reactie’ zal verzenden op Bloks excuusbrief.