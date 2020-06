Suriname is klaar met tellen: Bouterse heeft verloren

Desi Bouterse tijdens een verkiezingscampagne in de vorm van een optocht van de Nationale Democratische Partij (NDP). Suriname gaat op 25 mei naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Beeld Ranu Abhelakh / ANP

In de uitslag die het ministerie donderdagmiddag lokale tijd op zijn website gaf, na anderhalve week vertraging wegens slechts enkele laatste uitslagen, krijgt de VHP 20 van de 51 zetels in het parlement, de Nationale Assemblee (DNA). De NDP van Bouterse verliest haar meerderheid van 26 zetels en komt uit op 16.

De VHP heeft al te kennen gegeven samen te willen werken met de partijen ABOP, NPS en PL om de nieuwe regering te vormen. De gesprekken daarover zouden flink vordering maken. Ook zijn er in een vroeg stadium al namen genoemd voor ministersposten, terwijl van een regeerakkoord nog geen sprake is.

Komt Santokhi aan de 34 zetels?

Om op 12 augustus volgens de officiële planning als president ingezworen te kunnen worden, heeft Santokhi in de DNA een tweederde meerderheid van 34 zetels nodig. Daarover beschikken de vier beoogde regeringspartijen niet; ze blijven steken op 32. De kleine partij BEP, die twee zetels heeft, kan doorslaggevend zijn.

De afgelopen vijf jaar heeft BEP met de partij van Bouterse samengewerkt. Na de verkiezingen van 25 mei jongstleden liet de partij echter weten zich te willen neerleggen bij ‘het democratische besluit van de Surinaamse bevolking’ en als ‘zelfstandige partij’ verder te willen. Dat kan betekenen dat BEP de benoeming van Santokhi niet wenst te blokkeren.

En wat gaat Bouterse doen?

De grote vraag is wat Desi Bouterse nu zal gaan doen. Eind vorig jaar is hij in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar wegens zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982. Als president heeft hij de rechtsgang steeds kunnen vertragen. Als burger zal hij, bij verlies van het hoger beroep, mogelijk alsnog zijn opgelegde gevangenisstraf moeten uitzitten.

De afgelopen tijd is druk over de toekomst van Bouterse gespeculeerd. Zelf liet hij vorige week doorschemeren dat hij op een volledige hertelling zou kunnen aansturen.

In elk geval de komende week zal het politieke proces verdere vertraging ondervinden, omdat in Suriname een strenge coronalockdown is afgekondigd. Het aantal besmettingen is de afgelopen dagen heel plotseling met tientallen gestegen. De toch al kwetsbare gezondheidszorg staat hierdoor onder enorme druk.

Partij Bouterse wil nog steeds hertelling Paramaribo

De partij NDP van de Surinaamse president Desi Bouterse blijft bij de eis dat de stemmen van de verkiezingen in het district Paramaribo herteld moeten worden. Een vertegenwoordiger van de partij heeft dit donderdagavond tijdens een openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo gezegd.

De NDP heeft twaalf punten ingebracht waar volgens de partij sprake is van onregelmatigheden of mogelijk frauduleuze handelingen. Het gaat dan onder andere om zaken als verkeerde stembiljetten waardoor kiezers terug moesten komen om opnieuw te stemmen, verkeerde optellingen op de officiële documenten of een verkeerde kleur potlood dat is gebruikt. De partij heeft het hoofdstembureau gevraagd een hertelling te doen. De grote winnaar van de verkiezingen, de VHP, heeft tijdens de vergadering bezwaar aangetekend tegen het verzoek van de NDP. Toch maakt de winnaar zich niet druk. Als er al een hertelling komt, zal de uitslag nauwelijks verschillen, aldus de partij. De NDP wil vooral tijd kopen, zegt een woordvoerder van de VHP.