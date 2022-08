Surinaamse regering doet concessies aan slinkende protestbeweging

Demonstranten tijdens een protest op het Bronsplein tegen de regering van Chan Santokhi. Beeld ANP

Suriname is al ruim twee weken in de ban van demonstraties tegen de regering van president Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. De actievoerders klagen met name over corruptie en nepotisme in regeringskringen; zowel Santokhi als Brunswijk hebben naaste familieleden belangrijke baantjes toegespeeld. Maar er is ook onvrede over de snel stijgende prijzen van levensmiddelen, benzine en elektriciteit en problemen in de zorg en het onderwijs.

Santokhi laste maandagochtend lokale tijd een persconferentie in om te laten weten dat hij aan een deel van de eisen tegemoetkomt. De belangrijkste toezegging is dat de gronduitgiftes in het Sabakoe-woningbouwproject in hoofdstad Paramaribo tijdelijk opgeschort worden. Rondom die uitgiftes ontstond een schandaal omdat veel van de percelen naar parlementariërs van de ABOP, de partij van vicepresident Brunswijk, waren gegaan. Fractieleider Obed Kanapé kreeg zelfs twee percelen, maar Brunswijk stelde dat politici ook huizen nodig hebben en dat ze niet expliciet uitgesloten zijn van deelname aan het project.

Misstanden

Santokhi gaat een presidentiële commissie instellen die de gang van zaken rond de uitgifte moet gaan onderzoeken. Personen die meerdere percelen toegewezen hebben gekregen, zullen die in ieder geval in moeten leveren. Uit het onderzoek moet blijken of er misstanden hebben plaatsgevonden en of overgegaan zal worden tot intrekking van de uitgiftes.

De president deed ook op het gebied van koopkracht een aantal toezeggingen. Zo komt er een subsidie voor mensen die de stroomprijs niet meer kunnen betalen, en gaat de regering een kaart invoeren waarmee elk gezin tegen een verlaagd tarief benzine kan tanken. Brunswijk heeft al beloofd dat zijn jongere broer Leo zijn functies bij staatsbedrijven neer zal leggen. Vorige week meldde de Surinaamse krant De West op basis van bronnen dat Santokhi’s vrouw Melissa haar posities, waar ook veel over te doen was, neer zou leggen. Maar daar liet Santokhi zich maandag niet over uit.

Voorbij met protesten

De regering komt daarmee aan lang niet alle eisen van de betogers tegemoet. Toch liet Organic Movement, de organisatie achter de demonstraties, maandag weten dat het voorlopig voorbij is met de straatprotesten. Op een demonstratie bij het ministerie van Financiën maandagochtend kwamen maar enkele tientallen betogers af, waar dat er eerder nog duizenden waren. Vorige week liep de opkomst ook al terug en laste de organisatie een pauze in van enkele dagen.

De Surinaamse regering blijft openstaan voor dialoog, zo liet Santokhi weten. Veel van de demonstranten hebben volgens hem het beste voor met het land. In de afgelopen weken heeft hij daarom met veertien organisaties gesproken over de problemen in het land, en er staan nog meer gesprekken op de agenda. De regering is van plan om voor verschillende problemen overlegplatformen op te zetten.

Tegelijkertijd sprak Santokhi zich ook uit tegen kwaadwillenden die misbruik maken van de onrust in het land. Zo zijn er wegblokkades opgeworpen, pogingen tot brandstichting gedaan en etnische spanningen opgevoerd. Santokhi kondigde aan dat de politie op zal treden om dat te voorkomen.