Surinaamse president Santokhi gaat bij bezoek aan Nederland parlement toespreken

De Surinaamse president Chan Santokhi. Beeld ANP

Onder het tien jaar durende bewind van Desi Bouterse, die op dit moment terechtstaat voor de Decembermoorden uit 1982, verslechterde de relatie tussen Nederland en Suriname zeer. Maar sinds Santokhi – door Bouterse ooit het ‘schoothondje’ van Nederland genoemd – het presidentiële stokje vorig jaar overnam, is de wind van richting veranderd.

Afgelopen voorjaar plukte Suriname direct de vruchten van de herstelde betrekkingen. Toen de gezondheidszorg in het land door de coronapandemie in grote problemen raakte, stuurde Nederland honderdduizenden vaccins, zorgpersoneel en -apparatuur.

Parlement

Tijdens zijn staatsbezoek aan Nederland, schrijft dagblad Trouw dinsdag, zal Santokhi op 8 en 9 september Den Haag aandoen om de leden van het Nederlandse parlement toe te spreken en demissionair premier Mark Rutte te bezoeken. Een dag later houdt Santokhi ook de Anton de Kom-lezing, mede georganiseerd door het Verzetsmuseum in Amsterdam.

In 2013 ontvingen de Eerste en Tweede Kamer voor het laatst een buitenlands staatshoofd. De Israëlische president Shimon Peres vergeleek toen de manier waarop zijn land woestijn en Nederland water tot vruchtbare grond hadden weten om te vormen. Verder werd gesproken over de politieke situatie in het Midden-Oosten.

Eind vorige eeuw sprak ook de inmiddels overleden koning Hussein van Jordanië de leden van de Nederlandse Staten-Generaal toe. Halverwege de jaren tachtig viel die eer ten deel aan de toenmalige Franse president François Mitterrand.