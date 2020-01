Surinaamse president Bouterse in militair tenue voor Krijgsraad; zitting uitgesteld tot eind maart

De Surinaamse president Desi Bouterse verscheen woensdag in militair tenue voor de Krijgsraad. Beeld ANP

De zitting was van korte duur. De inhoudelijke behandeling werd uitgesteld tot eind maart omdat een lid van de Krijgsraad niet aanwezig was. Nadat Bouterse, legerleider ten tijde van de Decembermoorden, zijn naam en geboortedatum had genoemd, mocht hij alweer vertrekken.

Zijn verschijning in legeruniform was opvallend en werd niet gewaardeerd door nabestaanden van de slachtoffers. Sinds hij zich begin jaren negentig terugtrok als bevelhebber van het leger, had Bouterse zich niet meer in uniform getoond. De president werd bij zijn aankomst omringd door ministers en militairen. Buiten waren veel aanhangers van zijn NDP.

De president was gedwongen om te verschijnen voor de Krijgsraad omdat anders zijn vonnis onherroepelijk zou worden. Volgens de wet kon hij alleen verzet aantekenen tegen zijn veroordeling als hij in persoon zou verschijnen.

Na de korte zitting, sprak Bouterse zijn aanhangers toe op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Beeld ANP

Uitgesloten

Aanvankelijk zei Bouterses advocaat, Irwin Kanhai, dat het uitgesloten was de president zijn opwachting zou maken in de rechtszaal. Later kwam de raadsman daarop terug, toen duidelijk werd wat de juridische en politieke gevolgen zouden zijn als de president niet zou verschijnen.

Bouterse heeft altijd gezegd, sinds de rechtszaak in 2007 begon, dat hij nooit zou verschijnen voor de Krijgsraad. Hij zei dat het proces een opzetje was van zijn tegenstanders om hem politiek uit te schakelen. Bouterse is hoofdverdachte in de mega-rechtszaak. Meer dan twintig burgers en oud-militairen zijn door de militaire aanklager aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij de moorden.

Bij de Decembermoorden, op 8 december 1982, kwamen vijftien critici van het militaire regime om het leven. Zij werden doodgeschoten in Fort Zeelandia. Onder de slachtoffers waren prominente advocaten, journalisten, universiteitsdocenten en militairen. De vakbondsleider Fred Derby, die ook geëxecuteerd zou worden, werd als enige door de militairen vrijgelaten.

Nadat hij de rechtszaal had verlaten, sprak Bouterse zijn aanhangers toe op het Onafhankelijkheidsplein in de binnenstad van Paramaribo. De president zei dat hij had besloten om zijn opwachting te maken voor de krijgsraad om te voorkomen dat het vonnis van kracht zou worden. ‘Er is iets dramatisch gebeurd in 1982’, aldus de voormalige legerleider over de moorden. ‘Wij betreuren het dat mensen zijn gedood. Het mag nooit meer gebeuren.’

Tegelijk vroeg Bouterse zich af waarom er, ook internationaal, zo weinig aandacht is voor de nabestaanden van de tientallen burgers en militairen die na 1982 zijn omgekomen in de zogenaamde ‘Binnenlandse oorlog'. Het leger vocht toen tegen het Jungle Commando van rebellenleider Ronnie Brunswijk.