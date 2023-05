Surinaamse Nederlanders met AOW-gat krijgen als ‘gebaar van erkenning’ eenmalig vijfduizend euro

Rotterdam, 5 februari 1948: delegaties uit Suriname en Curaçao brengen een bezoek aan arbeiderswoningen in Rotterdam-West. Beeld Sepia Times/Universal Images Gro

Het besluit komt na een jarenlange discussie over financiële tegemoetkoming. Het gaat om Surinaamse Nederlanders die naar Nederland kwamen vóór de onafhankelijkheid van Suriname (1975). Omdat zij altijd Nederlander waren geweest dachten zij volledig AOW te hebben opgebouwd. Dat bleek niet het geval voor de jaren dat zij in Suriname woonden. De uitkering is alleen bedoeld voor ‘ingezetenen in Nederland’.

Gemiddeld zijn hun AOW-uitkeringen daardoor tussen de 16 en 18 procent lager, voor sommigen gaat het om honderden euro’s per maand. De Surinaamse Nederlanders ervaren dat als een groot onrecht. In 2021 concludeerde een commissie onder leiding van PvdA-politica Joyce Sylvester dat het AOW-gat moest worden gedicht en dat er een eenmalig gebaar van erkenning moest komen.

Het kabinet komt nu dus alleen met een eenmalig gebaar van erkenning, in de vorm van een bedrag dat voor de gehele groep is gelijkgesteld op vijfduizend euro. Het kabinet repareert niet het AOW-gat.

Dat heeft onder meer te maken met een advies van de Raad van State. Die concludeerde dat er juridisch gezien niets mis was met het korten van de uitkeringen omdat AOW nu eenmaal gebonden is aan wonen in Nederland. Reparatie zou juist een precedent scheppen voor andere groepen. Het kabinet concludeerde daarom dat een compensatieregeling niet mogelijk is.

De Tweede Kamer drong eind vorig jaar aan op een snelle regeling. Net als de commissie-Sylvester in 2021 al had gedaan, benadrukten de Kamerleden nogmaals dat er haast geboden was omdat de hardst getroffen groep steeds ouder en dus kleiner wordt. Minister Schouten deed de toezegging te zoeken naar een middenweg om juridische problemen te voorkomen maar wel met een regeling te komen.

Precedentwerking

De uitkomst daarvan is een ‘onverplicht’ gebaar, waarmee het kabinet precedentwerking wil voorkomen. Schouten wil met het gebaar het leed van de groep erkennen. ‘Zij (Surinaamse Nederlanders, red.) voelen zich tweederangsburger, terwijl zij juist naar Nederland kwamen omdat zij zich Nederlander voelden en Nederlander wilden blijven. Zij vragen al heel lang aandacht voor hun situatie en het heeft lang geduurd totdat ze werden gehoord’, schrijft de minister.

De hoogte van het bedrag komt op vijfduizend euro uit omdat dit vergelijkbaar is met ‘eerdere onverplichte tegemoetkomingen’ van het kabinet. Het kabinet heeft daarvoor gekeken naar bedragen die zijn uitgekeerd aan bijvoorbeeld militairen van Dutchbat of slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.

Voor de Surinaamse Nederlanders die het hardst zijn getroffen is het bedrag een schrale troost. Voor hen komt vijfduizend euro niet in de buurt van het totale bedrag dat zij zijn misgelopen door het gat in hun AOW-opbouw. Honderden euro’s minder per maand aan AOW betekent uiteindelijk een gat van vele duizenden euro’s.

Het is onduidelijk hoeveel Surinaamse Nederlanders precies in aanmerking komen voor het gebaar van erkenning. De minister houdt rekening met ‘maximaal 24 duizend ouderen’, zegt een woordvoerder desgevraagd. Uit de voorjaarsnota bleek dat het kabinet zo’n 122 miljoen euro heeft gereserveerd voor de regeling.