Surinaamse minister van Defensie over maatregelen na brute aanval piraten: 'Vissers kunnen zee weer op'

‘Vraagt u niet naar de details, maar gelooft u ons: u kunt vanaf zaterdagmiddag 12 uur weer veilig het water op’, zo wordt de minister geciteerd door de NOS. ‘Jullie hebben ons nodig, maar wij hebben jullie ook nodig. Voor de aanvoer van vis en voor de economie van het land.’

Twee weken geleden werden voor de Surinaamse kust vier vissersboten met twintig bemanningsleden op brute wijze door piraten overvallen. Ze werden geslagen, met messen gestoken, overgoten met hun eigen kokende olie en overboord gegooid. Niemand durfde sindsdien de zee meer op. De Surinaamse regering stelde een tijdelijk visverbod in.

Angst

Van vijf mannen is bekend dat ze de aanval hebben overleefd. Vier slachtoffers zijn geborgen en elf vissers worden nog vermist. Het onderzoek naar de vermoedelijk Guyanese daders is nog in volle gang.

Paramaribo - 1 mei 2018. Familieleden van de vermiste vissers klagen dat de reddingsoperatie te laat op gang kwam Foto AP

De afgelopen dagen zijn achttien verdachten voorgeleid bij de rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie wil dat de mannen opgesloten blijven tot het onderzoek is afgerond. Volgens de politie verloopt het onderzoek traag, omdat de vissers weinig informatie geven uit angst voor tegenmaatregelen.

Booteigenaren reageerden terughoudend op de aankondiging van Benschop. Velen werken met Guyanese vissers die illegaal in Suriname zijn en ze vrezen extra controles. Minister van Justitie en Politie Stuart Getrouw heeft gezegd samen met de eigenaren een oplossing te willen zoeken. Volgens de voorzitter van het Visserscollectief varen zaterdag zo’n vijftig boten uit.

Brood op de plank

Een van de overlevenden, de 33-jarige Sherwin Lovell, vertelde aan persbureau Reuters hoe hij na de aanval twee dagen in zee bleef dobberen voor hij aanspoelde aan land. In zijn woning in Paramaribo herstelt hij van zijn brand- en snijwonden. ‘Ze dreigden ons allemaal te vermoorden. Ik ben overboord gesprongen’, aldus Lovell, die in het ziekenhuis te horen kreeg dat zijn vriendin plotseling aan een ziekte was overleden. ‘Ik wil weten waarom mij dit allemaal overkomt.’

De mededeling vrijdag van minister Benschop werd door de aanwezige vissers begroet met applaus, maar ook met de nodige scepsis, aldus NOS-correspondent Harmen Boerboom. Rashida, getrouwd met een Guyanese visser, toonde zich teleurgesteld. ‘Het leek erop dat de ministers goede sier zijn komen maken ter compensatie van hun onzichtbaarheid kort na de ramp. Ik geloof best dat ze ons veiligheid willen bieden, maar zo lang wij niet weten op wat voor manier dat gebeurt, wil ik niet dat mijn man de zee op gaat. Maar helaas heb ik niets te willen. Hij moet weer gaan vissen, want we zitten al twee weken zonder inkomsten. Brood op de plank.’