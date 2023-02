Surinaamse minister erkent dat politie niet goed was voorbereid op bestorming, ministerie wijzigt reisadvies

De demonstratie op vrijdag in Paramaribo Beeld AFP

In Surinaamse media wordt het optreden van de politie fel bekritiseerd. De Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws schrijft dat de veiligheidsdiensten hebben ‘gefaald’, de politie zou de bestorming van het parlement kunnen hebben voorkomen. Het zou van tevoren al bekend zijn dat relschoppers zich tussen de demonstranten zouden mengen.

Agenten hadden vrijdag grote moeite om de betogers terug in het gareel te dringen. Een protest tegen de Surinaamse president Chan Santokhi begon in de middag vreedzaam, maar ontaarde in geweld. Betogers klommen over de hekken van het parlementsgebouw in Paramaribo, gooiden ruiten in en richtten vernielingen aan. Elders in de stad braken rellen uit en werden winkels geplunderd. Ook zijn journalisten bedreigd tijdens het uitvoeren van hun werk.

De Surinaamse politie heeft tijdens de rellen 128 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van plunderingen, diefstal en andere strafbare feiten, laat de politie in een persbericht weten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Er vielen tijdens de ongeregeldheden zeker twintig gewonden.

Op last van de politie werd vrijdagavond de binnenstad van Paramaribo afgesloten. Tot zaterdagochtend 6.00 uur (lokale tijd) gold een avondklok. Die maatregelen lijken geholpen te hebben: er zijn geen berichten dat in de nacht opnieuw ongeregeldheden hebben plaatsgevonden. De autoriteiten hebben winkels opgeroepen zaterdag hun deuren gesloten te houden.

De leider van het protest in Paramaribo, Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, heeft zich zaterdagavond gemeld op het politiebureau in Paramaribo. Hij werd vergezeld door zijn advocaat, aldus de Surinaamse nieuwssite Waterkant die daarvan videobeelden heeft verspreid. Biervliet is aangehouden en zal worden verhoord.

Surinaamse media hadden bekendgemaakt dat de politie op zoek was naar Biervliet en dat hij spoorloos was. Zaterdag kwam de activist met een verklaring waarin hij benadrukte zich bij de politie te zullen melden als hij daartoe zou worden opgeroepen. Ook gaf hij aan niet verantwoordelijk te zijn voor de onlusten vrijdag, toen onder meer het parlementsgebouw (Nationale Assemblee) in de Surinaamse hoofdstad werd bestormd. Die zouden door andere groepen zijn uitgevoerd waarmee hij geen contact had.

Biervliet zou al maanden bezig zijn geweest met de voorbereiding van de demonstratie. ‘Het volk zal van zich laten horen, want wat nu gebeurt, is verschrikkelijk’, zij hij kort voor de demonstratie tegen Starnieuws. ‘De president moet luisteren, hij moet luisteren! Anders moeten we zolang doorgaan totdat hij dat wel doet.’

Internetcensuur

Het lijkt er op dat de Surinaamse overheid de toegang tot sociale media in het land nog altijd onmogelijk probeert te maken. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen al berichten dat WhatsApp, Facebook en Instagram moeilijk bereikbaar waren. Volgens NetBlocks, een organisatie die wereldwijd internetcensuur in kaart brengt, zijn de problemen het gevolg van een door de regering ingestelde blokkade. Alleen met een VPN-verbinding, die de locatie van de gebruiker verbergt, zouden de sociale media te gebruiken zijn.

De betogers die vrijdag de straat op gingen, waren boos over een regeringsplan om drastisch te snijden in de hoge subsidies op brandstof en elektriciteit. President Santokhi en zijn ministers staan onder druk van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat bezuinigingen eist om de torenhoge staatsschuld van Suriname te beteugelen. De inflatie in Suriname ligt rond de 50 procent.

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt het ‘buitengewoon verontrustend’ dat demonstranten het Surinaamse parlementsgebouw zijn binnengedrongen. Op Twitter schrijft hij dat Nederland ‘schouder aan schouder met Suriname staat’.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Paramaribo aangepast naar aanleiding van de onlusten vrijdag. Het ministerie adviseert Nederlanders in Paramaribo de binnenstad, overheidsgebouwen en plekken waar veel mensen komen te vermijden. Volgens BZ is het mogelijk dat er opnieuw demonstraties plaatsvinden, waarbij wellicht weer geweld gebruikt wordt.

‘Niet goed voorbereid’

De Surinaamse minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi heeft toegegeven dat de politie vrijdag niet goed genoeg voorbereid was op de plunderingen van een groep demonstranten. De minister deed die uitspraak zaterdagmorgen tijdens een persconferentie.

Amoksi zei dat er een draaiboek voor de demonstratie was gemaakt, maar dat gedurende de dag zaken anders zijn verlopen. ‘We hebben misschien niet genoeg geanticipeerd op deze uitspatting, we moeten dit in de toekomst kunnen voorkomen en zoveel mogelijk slachtoffers voorkomen’, aldus de minister.

De bevelhebber van het Surinaamse nationaal leger kolonel Werner Kioe A Sen noemde het ‘prijzenswaardig dat alle diensten binnen het uiterste hebben geopereerd.’ Hij stelde dat de diensten het hoofd koel hebben gehouden en wees erop dat er geen doden zijn gevallen.

Amoksi zei dat het politiekorps binnenkort meer materieel tot zijn beschikking krijgt, onder meer voor de mobiele eenheid.