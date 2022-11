Surinaams protest tegen ‘haast’ waarmee excuses voor slavernij erdoor worden gedrukt

Belangstellenden kijken naar een rondetafelgesprek over het Nederlandse slavernijverleden. Beeld ANP

‘Dit is een eenzijdige Nederlandse actie met een groot risico op mislukking. Het risico is dat de nazaten van de inheemsen en tot slaaf gemaakten de excuses weer niet zullen accepteren’, zegt Zunder in de krant De Ware Tijd. De kritiek van Zunder wordt gedeeld door onder meer de stichting Eer en Herstelbetalingen Slachtoffers Van Slavernij in Suriname.

Volgens Nederlandse media, waaronder NOS, bezoeken bewindslieden op 19 december Suriname en het Caribische deel van het Koninkrijk om daar de Nederlandse excuses over te brengen.

Premier Rutte wilde vrijdag niet bevestigen dat de Nederlandse excuses inderdaad voor 19 december staan gepland. Hij zei alleen dat er op die datum ‘iets’ gaat gebeuren, maar niet wat. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft zich echter laten ontvallen dat hij Suriname inderdaad op 19 december bezoekt om slavernij-excuses over te brengen.

Koning

Dat Weerwind zich daarvoor leent, steekt Zunder. Hij vindt dat de minister, die Surinaamse roots heeft, wordt ‘misbruikt’. Excuses dienen te worden gemaakt door de Nederlandse koning zelf, vindt hij, en niet door een minister.

Deze kritiek heeft ook in Nederland weerklank gevonden. Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, sprak in het programma Buitenhof de hoop uit dat behalve het kabinet ook de koning nog excuses zal aanbieden. Sylvester vindt dat koning Willem-Alexander op 1 juli volgend jaar, als de slavernij formeel én praktisch 150 jaar is afgeschaft, ‘als instituut’ zijn excuses zou moeten maken. ‘Ik denk dat dat heel veel verzoening zal brengen.’

Premier Rutte heeft vrijdag echter gezegd dat daar wat hem betreft geen sprake van kan zijn: de excuses voor het slavernijverleden zijn volgens hem ‘veel te politiek controversieel’ om ze door de koning te laten uitspreken. ‘De vorst is een symbool van de eenheid van het land, die wil je niet in de politiek trekken.’

De kritiek en Ruttes reactie hebben volgens Sylvester ‘ruis op de lijn’ veroorzaakt. ‘Niet alleen de inhoud, maar ook de tone of voice’ is belangrijk bij het aanbieden van excuses, zegt zij. ‘Je kunt het wel goed bedoelen, maar als het niet zo wordt opgepakt en als de boodschap niet zo wordt ontvangen, bereik je nog niks.’ Ze vindt dat het kabinet en andere betrokkenen snel bij elkaar moeten gaan zitten om te kijken wat er nog te repareren valt.

Respectloos

Volgens De Ware Tijd wordt staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) naar Aruba gestuurd. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat naar Bonaire, staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) naar Curaçao, staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) naar Sint-Eustatius en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) naar Saba. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wordt op pad gestuurd naar Sint Maarten.

‘Wij keuren dit absoluut niet goed. Dit is voorbarig. Ik weet niet wat voor haast deze Nederlanders plotseling hebben’, zegt Zunder in De Ware Tijd. ‘Men wil dit nu doordrukken en dat is respectloos naar de tot slaaf gemaakten, hun nazaten en de inheemsen.’

Ook Zunder heeft 1 juli 2023 genoemd als datum voor excuses. Hij heeft zijn klachten en wensen overgebracht aan de Nederlandse ambassadeur in Paramaribo, Henk van der Zwan.