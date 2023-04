Supporters van ‘knuffelclub’ Heerenveen zijn wangedrag ‘helemaal zat’

Met een tegenactie lieten Heerenveenfans zaterdagavond zien dat ze tegen het toenemend supportersgeweld zijn. ‘We móeten iets doen, anders wint de twee procent raddraaiers het van de meerderheid.’

‘We kregen deze week de camerabeelden van AZ’, zegt woordvoerder Marco Heerschop van eredivisieclub sc Heerenveen. ‘Aan de hand daarvan hebben we dertien personen geïdentificeerd. Sommigen zijn aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Het onderzoek op de rest loopt nog.’

In het Friese Abe Lenstra Stadion, vlak voor de wedstrijd tegen FC Volendam zaterdagavond, heeft iedereen het erover: schandalig dat Heerenveen-supporters vorig weekend brandende fakkels gooiden op het veld van AZ, waardoor de wedstrijd in de elfde minuut werd stilgelegd.

‘Een paar van die gasten zat bij mij in de supportersbus’, zegt hoofdsteward Henny Huisman (‘Nee, ik ben niet beroemd’), een pittige vrouw die in vak 23 alle stewards tijdens de schemering, kort voor de wedstrijd, aanstuurt. ‘Ik was heel kwaad. Nadat de buschauffeur had verteld dat mensen niet op de ramen mogen slaan enzo, nam ik de microfoon van hem over en zei: ‘Dit is diep- en dieptriest. Ik ben al 24 jaar steward bij Heerenveen, maar zulk gedrag heb ik nog nooit meegemaakt. Sommigen van jullie zijn medeplichtig. Ik hoop dat jullie worden gepakt en een flinke straf krijgen.’’

Henny Huisman spreekt de stewards van Heerenveen toe. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

In het supportershome onder het stadion brullen fans mee als Danny de Munks ‘Ik voel me zóó verdomd alléééén’ door de geluidsboxen galmt. Te midden van model-skûtsjes, een nagebouwde Sneker Waterpoort en bar ‘Paal 8’ zit voorzitter Jildou Visser van supportersvereniging FeanFan tussen andere Heerenveen-fans aan een lange tafel. ‘Een stadionverbod is niet genoeg’, zegt ze, doelend op de brandende fakkels bij AZ, de aansteker die Ajax-middenvelder Davy Klaassen woensdagavond tegen z’n hoofd kreeg en, ‘gisteren nog’, PEC Zwolle-supporters die jongeren aftuigden, Groningen-fans die de snelweg op gingen en de wedstrijd Helmond Sport-MVV, die vrijdagavond na een kwartier werd gestaakt omdat MVV-supporters vuurwerk op het speelveld gooiden.

Er moeten landelijke maatregelen komen, vindt Visser. ‘Kijk naar Engeland: daar zie je de hooligans bijna niet meer, nu er onder meer op de tribunes geen alcohol meer wordt geschonken.’

Naast haar zit Jelmer Roukema, die ‘het helemaal zat’ is, die kleine groep supporters die het verpest voor de meerderheid. ‘Zo hoeft het voor mij niet meer. Ik mis een tegengeluid’, beklemtoont hij. ‘Kijk bijvoorbeeld naar de F-side van Ajax, die roepen: wij willen Marc Overmars terug. Nou, ik hoop dat wij als club zouden zeggen: wij hoeven zo’n viespeuk hier niet.’

Pompeblêden

Samen met andere supporters heeft Roukema een tegenactie bedacht: vanavond, in de twaalfde minuut – ‘want wij zijn de twaalfde man’ – laten alle Heerenveen-supporters hun hart zien door te gaan staan met de pompeblêden (hartvormige waterleliebladeren) op hun sjaals en clubshirts. Daartoe is opgeroepen in een manifest dat is mede-ondertekend door de ondernemersclub, de adverteerders, vrijwilligers, ambassadeurs, FeanFan en Vrienden van sc Heerenveen.

Vrijwilligers hangen pamfletten op in het supportershome waarop de actie wordt aangekondigd. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Alleen de harde kern van de Heerenveen-supporters, Nieuw-Noord, tekende niet mee, omdat de organisatie weigerde deze zin uit het manifest te schrappen: ‘Door dit achterlijke gedrag (refererend aan het gegooide vuurwerk bij AZ, red.) wordt het steeds moeilijker om op een normale manier van ons geliefde voetbal te kunnen genieten.’

Dan tekenen ze maar niet, zegt mede-organisator Peter Feiken. ‘We móeten iets doen. Als je geen statement maakt, wint dus die twee procent raddraaiers het van de 98 procent goedbedoelende supporters. Is dat wat je wilt?’

Een mooi initiatief, benadrukt algemeen directeur Cees Roozemond boven in de bestuurskamer. ‘Goed dat de supporters elkaar op wangedrag aanspreken’, want het dupeert de club; die brandende fakkels kostten sc Heerenveen zo’n veertig- à vijftigduizend euro aan KNVB-boete en aangerichte schade bij AZ.

Voetbalfans worden steeds gewelddadiger, erkent Roozemond, ‘en dat past niet bij de knuffelclub die Heerenveen is’. Maar wat de aansteker tegen het hoofd van Ajacied Klaassen betreft, vindt hij dat we niet te veel moeten dramatiseren: ‘Ik ben nu 63. In mijn tijd werden stalen buizen op het veld gegooid. Maar het verschil met nu is: toen gooiden ze altijd mis.’

Hij wil maar zeggen: het voetbal moet niet doorschieten in allerlei maatregelen. ‘Het gaat om handhaven. In Engeland en Duitsland krijgen oproerkraaiers een levenslang stadionverbod plus meldplicht. Als je dat niet handhaaft, zoals hier, hebben maatregelen geen zin.’

Tegengeluid

Het is al donker als het Friese volkslied over de tribunes schalt en Volendam aftrapt. ‘Gooi niks op het veld en voorkom dat je de club en je medesupporters benadeelt’, resoneert de stem van de stadionspeaker door het stadion. ‘Samen staan we achter Heerenveen!’

De avond eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Heerenveen. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Als Sydney van Hooijdonk al in de zesde minuut scoort, barst een uitzinnig gejoel uit: ‘Oooh Sydney van Hóóóóijdonk.’ Luid wordt meegezongen met de goaltune Jij denkt maar dat je alles mag van mij – Frans Duijts’ hit uit 2009, toen Heerenveen de KNVB Bekerfinale won.

Nog mooier wordt het als in de twaalfde minuut een negentien meter lang spandoek wordt uitgevouwen in vak 26, met daarop: ‘Vuurwerk hoort niet op het veld!’ Heel vak 26 rijst op, pompeblêden shirts en sjaals worden in de lucht gestoken. Daarop gaan ook de supporters in de aangrenzende vakken 25 en 27 staan, waarna een applaus losbarst dat als een wave door het stadion golft, waarbij ook de supporters van Nieuw-Noord en zelfs die van de harde Hekside Maffia van Volendam overeind komen en mee-applaudisseren.

Het tegengeluid is geslaagd, evenals de wedstrijd zelf, die zonder incidenten verloopt. Heerenveen wint deze zaterdagavond met 2-1. ‘Mooi hè’, besluit Feanfan-voorzitter Jildou Visser. ‘Iedereen heeft massaal steun betuigd. Zo kan het dus ook.’