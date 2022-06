Superster Saad Lamjarred splijt de Arabische wereld: ‘Stop met het beroemd maken van verkrachters’

De Marokkaanse zanger Saad Lamjarred tijdens een optreden in Tunesië. Beeld Fethi Belaid / AFP

Wie een bruiloft bezoekt in een stad als Caïro, Ramallah of Beiroet weet één ding zeker: halverwege de avond, wanneer iedereen op de dansvloer staat, zal de dj zwichten voor de druk en een hit opzetten van de Marokkaanse zanger Saad Lamjarred, de man van meezingers als Ensay (‘Vergeet het’), Adda el Kalam (‘Sprakeloos’) en Lamaallem (‘De baas’).

Dat laatste nummer uit 2015 bezorgde hem deze maand een plek in het Guinness Book of World Records: de clip ging op YouTube voorbij de 1 miljard views, nooit vertoond in de Arabische wereld.

Toch kleeft er een donker randje aan het wereldwijde succes van de 37-jarige Lamjarred, die door meerdere vrouwen beschuldigd wordt van seksuele intimidatie en verkrachting. Donderdag treedt hij ondanks felle protesten voor het eerst op in de Iraakse hoofdstad Bagdad. De afgelopen weken ging er op sociale media een hashtag rond die opriep Lamjarred de toegang tot het land te ontzeggen. ‘Hem toelaten tot ons land zou een belediging zijn voor alle slachtoffers van intimidatie en verkrachting’, schreef de Iraakse auteur Massa al-Ramadi op Twitter. Een ander: ‘Stop met het beroemd maken van verkrachters.’ Twee jaar geleden werd een concert in Caïro om dezelfde reden afgelast. De Iraakse organisatoren lieten de kaartverkoop ditmaal gewoon doorgaan.

Hulp van koning Mohammed VI

Lamjarred, telg van een artistiek gezin uit de Marokkaanse hoofdstad Rabat, gaat er prat op dat hij als 4-jarig jochie begon met zingen. Hij studeerde aan het conservatorium, werd in 2007 tweede in de Arabische versie van Idols, maar brak zeven jaar later pas echt door met Enty Baghya Wahed (‘Je wil iemand’), waarin hij het ritme van de Maghrebijnse pop combineerde met de zangstijl van de Golflanden. Die vernieuwende mix verklaart zijn populariteit over de grenzen: in plaats van zijn Marokkaanse dialect opzij te schuiven (in de Arabische wereld doorgaans de kortste weg naar succes), heeft hij het gepopulariseerd voor een groot publiek.

Het onderscheid tussen de vrijgezelle playboy uit de peperdure videoclips – gouden kettingen, zonnebrillen, veel vrouwen – en de Lamjarred van alledag oogt intussen flinterdun. In 2010 werd hij voor het eerst opgepakt, op verdenking van verkrachting van een vrouw in New York. Zes jaar later volgde opnieuw arrestatie, ditmaal in Parijs, omdat de zanger een 21-jarige Franse vrouw zou hebben mishandeld en verkracht in een hotelkamer. Hij zat zes maanden vast voor hij op borgtocht vrijkwam, met dank aan de koning van Marokko, Mohammed VI, die zijn advocatenteam financierde.

Lamjarreds fans maakten het Franse slachtoffer uit voor hoer, en bestookten haar met doodsbedreigingen. ‘Hier ga je voor boeten’, citeerde The New York Times een van de berichten. ‘We gaan je moeder voor je eigen ogen doden.’ In dezelfde krant zei filmmaakster Hind Bensari dat verkrachting en andere vormen van seksueel geweld in Marokko vaak worden teruggevoerd tot het gedrag van de vrouw. ‘Zij zal wel provocerend zijn geweest. Voor slachtoffers wordt het dan vooral belangrijk te verbergen wat er gebeurd is.’

Enkelband

Toch lijkt er langzaam iets te kantelen. Onder grote druk stopten twee Marokkaanse radiostations enkele jaren geleden met het draaien van Lamjarreds muziek, hetgeen het startschot vormde voor de hashtag #masaktach (‘Ik ga m’n mond niet houden’), een variant op #MeToo. Begin dit jaar kwam op sociale media het verhaal naar buiten over universitaire docenten die in ruil voor goede cijfers seksuele gunsten hadden geëist. Een studente uit het stadje Settat was van de universiteit getrapt nadat ze had geweigerd in te gaan op de avances van haar hoogleraar. De praktijken bleken wijdverbreid. Eén van de betrokken professoren werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.

Lamjarred zelf laat zich zelden tot nooit uit over de beschuldigingen, en wordt een handje geholpen door de zwaar gecensureerde Arabische media (‘Saad Lamjarred vindt geluk in eenvoud’). In 2017 bracht hij – in huisarrest in Frankrijk – een single uit met daarin de omineuze regels: ‘Jij begon door naar hen te luisteren. Je hebt me verraden, je hebt er niks bij gewonnen. Hoe kon je liegen?’ Tegenover tijdschrift TelQuel verklaarde zijn regisseur later dat het een peulenschil was geweest om in de videoclip de enkelband van de zanger weg te moffelen. ‘Een spijkerbroek volstond.’

Opvallend genoeg willen andere artiesten nog altijd graag met Lamjarred samenwerken. Zijn nieuwe single Min Awel Dekika (‘Vanaf de eerste minuut’) is een zoetsappig duet met de Libanese zangeres Elissa. Binnen twee weken is het 60 miljoen keer bekeken. Elissa kreeg eerder in haar carrière nog lof voor haar oproep om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Nu reageerden sommige fans teleurgesteld. Prompt was er een nieuwe hashtag: #ElissaSteuntVerkrachters.