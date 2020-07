Superrijken willen meer belasting betalen voor gevolgen coronacrisis: ‘We hebben geld, véél geld’

Abigail Disney. Beeld Getty

De leden van de groep ‘Millionaires for Humanity’, onder wie Jerry Greenfield, mede-oprichter van ijsmerk Ben & Jerry’s, en Abigail Disney, erfgenaam van het mediaconcern, riepen regeringen op om de belastingen te verhogen ‘voor mensen zoals wij’. ‘Onmiddellijk, substantieel en permanent.’

Miljonairs spelen volgens de groep een cruciale rol in het herstelproces na de pandemie. ‘Nee, wij zijn niet degenen die de zieken verzorgen in de intensive care-afdelingen. Wij besturen niet de ambulances die de zieken naar het ziekenhuis brengen. Wij bevoorraden niet de winkels en brengen geen voedsel van deur tot deur. Maar wij hebben wel geld, véél geld. Geld dat dringend nodig is nu en in de komende jaren, terwijl de wereld deze crisis te boven komt.’

Volgens de groep zullen de economische gevolgen van de coronacrisis zich nog tientallen jaren doen voelen en 500 miljoen mensen in armoede storten. Ze roepen politici op de wereldwijde ongelijkheid aan te pakken en te erkennen dat belastingverhoging voor de rijken en internationale transparantie op belastinggebied onontbeerlijk zijn voor oplossingen op lange termijn.

De petitie komt vooraf aan de bijeenkomst komend weekend van de ministers van Financiën van de G20 en de top deze week van Europese regeringsleiders over de financiering van het postcorona-herstelprogramma van de EU.

De economische gevolgen van de coronacrisis kunnen niet worden opgelost door ‘liefdadigheid, hoe gul ook’, aldus de open brief. Regeringsleiders moeten de verantwoordelijkheid nemen om de fondsen binnen te halen die nodig zijn en ze eerlijk te verdelen. ‘We zijn enorm veel verschuldigd aan de mensen die werken aan het front van deze wereldwijde strijd. De meeste essentiële werknemers worden zwaar onderbetaald voor de last die ze dragen.’

Onder de ondertekenaars van de brief zijn naast Greenfield en Disney de Britse schrijver en producent Richard Curtis en de Ierse tech-durfkapitalist John O’Farrell. Ook twee Nederlanders hebben getekend: ict-miljonair Frans Meijer en Robert Schram, zoon van vastgoedmagnaat Jan Schram. De drie rijkste mensen ter wereld, de Amerikanen Jeff Bezos (oprichter en eigenaar van Amazon), Bill Gates (Microsoft) en Mark Zuckerberg (Facebook), samen goed voor meer dan 300 miljard dollar, doen niet mee aan het initiatief.

Het is niet de eerste keer dat superrijken zelf vragen om zwaarder belast te worden. De miljardairs Warren Buffett en Bill Gates hebben dat herhaaldelijk gedaan. Een jaar geleden riep een groepje miljardairs onder wie superbelegger George Soros, Facebook-medeoprichter Chris Hughes en erfgenamen van de zakenimperia Hyatt en Disney ook al op tot een vermogensheffing.

Meer dan 500.000 mensen in de wereld zijn extreem rijk, mensen die volgens cijfers van vermogensadviesbureau Knight Frank een vermogen hebben van meer dan 30 miljoen dollar. Superrijken worden ondanks de coronacrisis nog rijker. Nummer 1 Jeff Bezos heeft dit jaar nog 75 miljard dollar weten toe te voegen aan zijn vermogen van 189 miljard. Hij doneerde tot dusver 100 miljoen dollar voor de bestrijding van corona, nog geen half promille van zijn vermogen.