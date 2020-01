Superrijken smeken om meer belasting voor de allerrijksten op economische top in Davos

Voormalig Unilever-topman Paul Polman ondertekende de oproep van Millionaires Against Pitchforks. Beeld Bloomberg via Getty Images

In een brief die ze hebben verspreid op het World Economic Forum in Davos, zeggen de 121 ondertekenaars dat belastingontwijking een ‘epidemische omvang’ heeft bereikt en bijdraagt tot ‘een extreme, ontwrichtende welvaartsverdeling’. De brief verwijst naar een rapport uit 2018 van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), waarin werd vastgesteld dat 15 biljoen dollar aan zogenaamde buitenlandse investeringen is weggesluisd in lege bv’s die geen enkel economische activiteit dienen.

Zeker 8 biljoen dollar aan vermogen – dat bijna 10 procent vertegenwoordigt van de omvang van de wereldeconomie – zit verborgen in belastingparadijzen. Eerder deze week publiceerde de ontwikkelingsorganisatie Oxfam cijfers waaruit bleek dat vorig jaar 162 miljardairs evenveel bezitten als de helft van de wereldbevolking.

Volgens Oxfam ontduiken superrijken tot 30 procent van de belasting die ze zouden moeten betalen, en volgens onderzoek van de VN lopen ontwikkelingslanden jaarlijks zo’n 100 miljard mis vanwege belastingontwijking door multinationals.

‘Belasting betalen is de beste en enige passende oplossing om te garanderen dat die investeringen tot stand komen waar onze samenlevingen naar snakken’, stelt de brief van de superrijken, die zich presenteren onder het vaandel Millionaires Against Pitchforks. De hooivorken zijn een verwijzing naar een Engelse aanduiding voor belastingontduiking.

De petitie volgt een jaar na een toespraak van publicist Rutger Bregman – ook op het World Economic Forum in Davos – waarin hij betoogde dat er te weinig wordt gesproken over de belasting die de allerrijksten betalen. Zijn uitspraak tijdens een forumdebat – ‘belastingen, belastingen, belastingen, de rest is bullshit’ – ging viraal toen een video-opname daarvan de buitenwereld bereikte.