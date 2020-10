Supermarktgigant Walmart weert wapens uit winkels voor verkiezingen VS, ook maatregelen Instagram

Lees verder

‘Ik voel nu echt hoe verdeeld de VS zijn – mensen zien elkaar als landverrader’

Joe Biden ruikt zijn kans in het conservatieve Georgia, waar zwarte Amerikanen nu ook de stembus lijken te vinden. Maar in het hart van ‘Trump country’ hebben witte Amerikanen nog een rotsvast vertrouwen in ‘hun’ president, zo constateert verslaggever Natalie Righton.

