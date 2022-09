Supermarkten verkopen opnieuw meer voedsel met duurzaamheidskeurmerk

Van varkensvlees, thee, eieren en diepvriesvis is meer dan 80 procent van de verkochte producten voorzien van een keurmerk. Beeld ANP / Dirk Hol

Supermarkten verkochten in 2021 voor bijna 8 miljard aan duurzame voeding, 14 procent meer dan het jaar daarvoor. Dat komt deels door gestegen prijzen, maar ook ten opzichte van de niet als duurzaam aangemerkte boodschappen is een stijging zichtbaar. Voor voedsel zonder duurzaamheidskeurmerk was de omzet een kleine 29 miljard euro, 4 procent minder dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2021 van Wageningen University & Research (WUR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2013 had nog maar 8 procent van de gekochte producten een duurzaamheidskeurmerk, in 2020 was het aandeel duurzame producten opgelopen naar 19 procent en in 2021 steeg dit verder naar 22 procent.

Van varkensvlees, thee, eieren en diepvriesvis is meer dan 80 procent van de verkochte producten voorzien van een keurmerk. Het aandeel duurzame producten is laag bij dranken, kaas en boter. Volgens het CBS komt dit door een kleiner aanbod van deze producten met een keurmerk.