Supermarkten laten het afweten in stikstofberaad, bemiddelaar Remkes deelt flinke sneer uit

Bemiddelaar Johan Remkes woensdag in het Provinciehuis Gelderland in Arnhem na gesprekken met Bouwend Nederland, VNO-NCW en MKB Nederland. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De koepelorganisatie van de supermarktbranche, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), weigert met het kabinet in gesprek te gaan over het stikstofprobleem. De organisatie had Remkes’ invitatie in eerste instantie geaccepteerd, maar veranderde maandagmiddag ineens van gedachten. Het CBL vindt bij nader inzien dat het kabinet eerst tot een akkoord met de boerenorganisaties moet komen. Pas daarna zijn de supermarkten aan zet, meent het CBL.

De onverwachte afzegging is Remkes in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Ik begrijp niet dat de levensmiddelensector, als belangrijke speler, het ook heeft laten afweten. Ik ben zelf groot geworden met het motto: je moet je verantwoordelijkheid nemen. En die verantwoordelijkheid wordt dus niet genomen. Ik hoor heel vaak heel mooie woorden over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze houding getuigt daar niet van.’

Hogere inkoopprijzen

Dat het CBL niet thuisgeeft, is een groot probleem voor het kabinet. Van der Wal en landbouwminister Staghouwer zouden graag zien dat de supermarkten hogere inkoopprijzen gaan betalen voor de landbouwproducten die ze in hun schappen leggen. Als boeren minder vee mogen houden en minder kunstmest mogen gebruiken om het milieu te sparen, gaat hun productie omlaag. Om toch hetzelfde inkomen te verdienen, zouden ze dan betere prijzen moeten krijgen voor hun producten. De medewerking van de supermarkten is dus cruciaal om boeren perspectief te kunnen bieden. Maar de supermarkten hebben geen belang bij het verhogen van hun prijzen. Ze verschuilen zich nu achter de boeren om dat gesprek voorlopig uit de weg te gaan.

Remkes blies woensdagmiddag stoom af na de derde gespreksronde over het stikstofprobleem. Die ontmoeting tussen bewindslieden en werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland vond plaats in het Gelderse provinciehuis in Arnhem. Het kabinet werd vertegenwoordigd door Van der Wal en haar collega’s Adriaansens (Economische Zaken) en De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

Eigenlijk had Remkes helemaal geen afzonderlijk overleg met de werkgeversorganisaties gepland. Volgens het oorspronkelijke plan zou het kabinet woensdag met de bedrijven uit de agro-industrie spreken. Uitgenodigd waren onder meer zuivelcoöperatie FrieslandCampina en vleesverwerker Vion. Maar bijna alle agro-bedrijven hebben de uitnodiging afgeslagen. Ook zij verwijzen het kabinet eerst naar de boerenorganisaties.

Duidelijke missie

VNO-NCW en de twee anderen kwamen met een duidelijke missie naar Arnhem: de druk op Van der Wal verhogen om meer technische innovatie in de veehouderij toe te staan. Het stikstofreductieplan dat de VVD-minister in juni presenteerde, legt sterk de nadruk op extensivering van de veehouderij. De landelijke veestapel zou binnen acht jaar met ongeveer 30 procent moeten krimpen. Slechts zo’n 20 procent van de beoogde verlaging van de ammoniakuitstoot wordt in Van der Wals plannen met technische innovaties bereikt.

De werkgeversbonden dringen aan op een veel groter aandeel technische innovatie, namelijk zo’n 65 procent. Net als de boerenorganisaties willen VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland dat het kabinet meer vertrouwt op innovatieve stalsystemen en managementtechnieken. Maatregelen die boeren en werkgevers voorstellen, zijn onder meer de introductie van eiwitarm veevoer, het vaker beweiden van koeien en nieuwe mesttechnieken.

Van der Wal heeft woensdag toegezegd dat ze zal bekijken of ze meer innovatie kan toestaan. Ze stelt daarbij als voorwaarde dat die technieken juridisch houdbaar moeten zijn. Het verleden leert namelijk dat technische innovaties in de praktijk niet altijd leveren wat ze op papier beloven. Om die reden accepteren rechters combi-luchtwassers en emissiearme stalvloeren niet langer als onderbouwing voor uitbreidingen van veehouderijen.