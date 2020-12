Supermarkt, topsport: deze dingen kunnen nog wél tijdens deze strenge lockdown

De supermarkten zijn open tijdens de lockdown, wel blijft de mondkapjesplicht gelden die per 1 december was ingevoerd. Beeld ANP

Winkels voor eerste levensbehoeften

De winkels die door de regering als essentieel worden beoordeeld, mogen openblijven. De supermarkt is daar het voornaamste voorbeeld van, maar ook andere ondernemingen die eten of drinken verkopen hoeven niet te sluiten. Denk aan slagerijen, bakkerijen en slijterijen, zelfs de markt mag wekelijks worden opgebouwd. Ook andere winkels voor ‘eerste levensbehoeften’ kunnen de deuren openen, als tankstations, apotheken en stomerijen. De complete lijst staat op de website van Rijksoverheid.

De HEMA besluit ook open te gaan, maar is nog in gesprek met de overheid welke artikelen wel of niet onder ‘levensmiddelen’ vallen. Niet-essentiële producten mogen niet worden verkocht, maar de winkel verkoopt ook onder meer hondenbrokken, toiletpapier en rookworsten.

Zorgdiensten

De overheid wil niet dat contactberoepen uitgeoefend kunnen worden, maar maakt een uitzondering voor professies ‘waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van enkele zorgwetten of in het kader van bloedafname en bloedvoorziening’. Daardoor kan veel mentale en fysieke ondersteuning blijven plaatsvinden. Een bezoek aan de psycholoog blijft mogelijk, en ook aan de tandarts, de fysiotherapeut of de logopedist. De complete lijst staat op de website van de Rijksoverheid.

Topsport

In tegenstelling tot de lockdown in het voorjaar, worden de hoogste voetbalcompetities van het land niet stilgelegd. Bij andere topsporten mag juist vanaf vrijdag worden begonnen met trainen. Bij de vorige persconferentie gaf het kabinet zesduizend topsporters toestemming vanaf 17 december weer te beginnen met trainen en wedstrijden te spelen. Dat plan is ondanks de nieuwe lockdown ongewijzigd gebleven. De sporten met een uitzonderingspositie zijn hockey, basketbal, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en tafeltennis.

Saillant: ook het boksgevecht tussen Badr Hari en de Roemeen Benjamin Adegbuyi gaat door. Organisator Glory heeft toestemming gekregen van de regering. De wedstrijd vindt komende zaterdag ‘ergens in Rotterdam’ plaats.

Scholen

Alle onderwijsinstellingen mogen ‘kwetsbare’ studenten, scholieren of leerlingen onderwijs op locatie aanbieden. Scholen mogen zelf invullen wie zij daarmee kunnen bedienen.

Verder hoeven studenten tentamens en examens niet online te maken. Ruime zalen op de campus, maar ook theaters kunnen volgens het kabinet als gastheer dienen. Ook mogen mbo’s, hogescholen en universiteiten fysieke les aanbieden voor praktijkonderwijs.

Op het voortgezet onderwijs gaan praktijkgerichte lessen en schoolexamens voor voorexamenleerlingen door op locatie. Voor eindexamenklassen wordt ook een uitzondering gemaakt, zij mogen onderwijs in totaliteit op school volgen. In het primair onderwijs gaat al het onderwijs online voort, behalve dus voor ‘kwetsbare’ leerlingen die de school opvang kan bieden.

Reizen

Reis niet tot half maart, benadrukt het kabinet. Toch heeft het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk, met uitzondering van Curaçao, ook na de toespraak van Rutte een geel reisadvies. Reizigers hoeven na terugkomst uit bijvoorbeeld Aruba of Bonaire niet tien dagen in quarantaine.

Godsdienst

Aan samenkomsten voor geloof of levensovertuiging zijn geen beperkingen gesteld. Groepen mogen in kerken, moskeeën, synagogen en andere gebedshuizen zo groot zijn als ze zelf ambiëren. Het kabinet is in overleg met geloofsgemeenschappen wel een aantal adviezen overeengekomen, die geformuleerd staan in het communiqué ‘Behoedzaam vieren van geloof’. Hierin worden kerken aangespoord om diensten zoveel mogelijk online te laten plaatsvinden en fysieke samenkomsten te beperken tot dertig personen. Ook adviseert het document kerkgangers dringend om mondkapjes te dragen en niet samen te zingen.

Andere sectoren

Voor de rechtspraak heeft de nieuwe lockdown weinig implicaties. Het Rijk roept provincies en gemeenten op bouwvergunningen te blijven verlenen, zodat de woningbouw niet stilvalt. Horecagelegenheden mogen openblijven in zorginstellingen, uitvaartcentra, bedrijfskantines en vliegvelden na de security-check. Afhalen in restaurants blijft mogelijk. Professionals kunnen in culturele instanties, zoals een zanger in een theater, repeteren en opnemen. In bibliotheken kan je boeken nog steeds afhalen.