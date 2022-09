Superhacker Peiter ‘Mudge’ Zatko had de zwakke plek van Twitter al snel in de smiezen

Beeld Javier Muñoz

Je hebt ongeloofwaardige beweringen óp Twitter maar ook ongeloofwaardige beweringen ván Twitter. Neem de bewering dat veiligheidsexpert Peiter ‘Mudge’ Zatko werd ontslagen wegens ‘zwakke prestaties’. Nagenoeg iedereen die de laatste dertig jaar te maken had met deze digitaleveiligheidsspecialist annex ‘ethisch’ hacker annex transparantie-activist annex ongeleid projectiel, zegt: kan niet. Typisch ‘Mudge’ Zatko is namelijk dat hij niet loslaat als hij ergens zijn tanden inzet en dat hij dan, zoals zijn lijfspreuk luidt, ‘een deuk in het universum’ wil slaan.

Anonieme Twitterwerknemers bevestigden tegenover Time dat Zatko zich bij hun werkgever eerder te veel dan te weinig liet gelden. Hij was amper binnen of hij gold al als een olifant in een porseleinkast. Hogerop viel de term ‘paard van Troje’. Al na veertien maanden zette de leiding dit paard buiten de muren. Maar de 21ste eeuw is die van Homerus niet.

Adembenemend onverschillig

Op 23 augustus beleefde Zatko zijn coming-out als klokkenluider. Wie al weinig illusies koesterde over Twitter, raakte de laatste ook kwijt. Dit o zo invloedrijke platform, weet Zatko, maakt desinformatie en spionage heel makkelijk. Werknemers kunnen worden ingehuurd door kwaadwillende actoren. De leiding is adembenemend onverschillig over alles wat met veiligheid en betrouwbaarheid te maken heeft.

In plaats van een techster had Peiter Zatko (1970) ook een rockster kunnen worden. In zijn jeugd verdeelde hij zijn tijd tussen de elektrische gitaar en het kraken van copyrightcodes op de Apple II-computer van zijn vader. Aanvankelijk combineerde hij hackwerkzaamheden met optredens van zijn progmetalband Raymaker. Toen belandde de digitale revolutie in een stroomversnelling en verdween hij achter monitoren die toen nog oogden als cockpits van Boeings.

Midden jaren negentig was Zatko onder zijn hackersnaam Mudge al uitgegroeid tot een van de boegbeelden van de hackdenktank L0pht. Vooral de producten van Microsoft prikten de hackers genadeloos lek. De in die jaren langharige Mudge baarde ook opzien in de doe-het-zelfmediaorganisatie Cult of the Dead Cow, die op een hackersconferentie zomaar codes de zaal ingooide waarmee de software van Bill Gates kon worden gekraakt.

Jezus-hacker

Het onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte’ hackers was destijds nog diffuus, maar Mudge liet er geen twijfel over bestaan dat wat hij deed in het belang was van Microsoft zelf. Hij had nog lang haar (‘Jezus-hacker’, zei zijn echtgenote liefkozend) toen hij in 1998 voor de Amerikaanse Senaat getuigde over wat toen nog ‘zwakke computerveiligheid’ heette. Op zijn naamkaartje stond niet ‘Peiter Zatko’ maar ‘Mudge’, toenmalige president Clinton sprak hem ook zo aan. In de 21ste eeuw werd hij voor het dichten van digitale veiligheidsgaten ingehuurd door opdrachtgevers zo divers als Google, Stripe en het Amerikaanse leger.

Tot zijn vroegste bewonderaars behoorde de latere Twitter-ceo Jack Dorsey, die verklapte door Mudge zijn rocksterrendroom te hebben ingeruild voor die van techster. Er zijn mensen die zeggen dat Mudge alles is wat Dorsey had willen zijn: briljant, onafhankelijk, non-conformistisch. Of Dorsey de ethische superhacker expres naar Twitter haalde om zijn opvolgers te teisteren, is voorwerp van speculatie, echter: kort na deze transfer trad de ceo met neuspiercing af. Ook speculatief is de rol van techmiljardair Elon Musk. Die wil onder zijn aankoop van Twitter uit en heeft voordeel bij de beerput die Mudge nu opent.

Zeker is dat het een hete herfst wordt voor Twitter, maar als je het Peiter Zatko vraagt, is dat uiteindelijk in het belang van Twitter zelf.