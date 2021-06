Superblij om weer naar school te kunnen, maar die zelftests? ‘Die zetten we op Marktplaats’

Het Noordik in Vriezenveen heeft maandag zijn deuren weer geopend voor leerlingen. Beeld Joris van Gennip

In een afgeladen kantine zit Laurens (16) onderuitgezakt op z’n stoel beteuterd te kijken naar het verkreukelde doosjes zelftests in zijn handen – het gevolg van een iets te joviale klap van zijn maatje Jarno (15). Laurens, zijn blik gericht op het verfomfaaide karton: ‘Ik moest de verpakking heel houden. Mijn moeder wil graag mijn zelftests hebben. Voor eigen gebruik.’ Met een gladgestreken gezicht bekent hij dat hij zijn eerste zelftest heeft weggegooid: ‘Wat moet ik er anders mee? Ik heb geen klachten hoor.’

Het Noordik in Vriezenveen – motto: ‘Samen morgen ontdekken’ – is een van de weinige middelbare scholen die deze maandag weer álle leerlingen ontvangen. Omdat de volledige opening pas vanaf volgende week verplicht is, hebben veel scholen die uitgesteld. Zodat ze nog even kunnen passen en meten hoe de scholieren weer in het klaslokaal passen. En ook om het personeel gerust te stellen. Volgens onderwijsbond AOb maken talloze docenten zich zorgen over hun veiligheid.

Reikhalzend

In Vriezenveen is van dat gemor weinig te merken. De docenten hebben reikhalzend uitgekeken naar dit moment. De heropening betekent voor hen vooral ook het welkome afscheid van het online-onderwijs. Lesgeven via Teams… Vraag het Johanneke Kamphuis (31), terwijl ze haar lessen Duits aan het voorbereiden is, en ze barst direct los: vorige week donderdag bijvoorbeeld stond ze voor haar schermpje een opdracht uit te leggen. Een dag later: allemaal glazige ogen. ‘Wat moeten we doen mevrouw?’ Kamphuis zucht. ‘Op zo’n scherm lijkt het alsof ze braaf luisteren. Maar het komt kennelijk toch niet aan.’

Economiedocent Feline Poortman (23) valt haar bij. ‘Je doet online zo je best om een er een topshow van te maken: grapjes, de leerlingen aanspreken… Maar door de vertraging is het verre van ideaal. Online krijg je geen energie van je leerlingen. In de klas wel.’

Tientallen scholen niet volledig open De Inspectie van het Onderwijs heeft tientallen meldingen gekregen over middelbare scholen die niet van plan zijn om deze of volgende week weer volledig open te gaan. Het merendeel komt van ouders. De inspectie gaat in gesprek met de betreffende schooldirecties. In geval van overmacht – als bijvoorbeeld een groot deel van het personeel ziek thuiszit – ‘kan een school niet aan het onmogelijke worden gehouden’. Wel zal de inspectie beklemtonen ‘dat fysiek onderwijs belangrijk is voor het sociale welzijn van de leerlingen én voor de kwaliteit van het onderwijs’.

Nu alle leerlingen hier weer vijf dagen per week welkom zijn, worden sommige coronamaatregelen losgelaten. Scholieren hoeven geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden – iets wat in de praktijk toch al nauwelijks werd gehandhaafd. Om te voorkomen dat het virus weer oplaait, moeten op de gangen nog wel een mondkapjes worden gedragen. Ook wordt het Noordik, net als de andere scholen, voorzien van grote hoeveelheden zelftests. In Vriezenveen stond de eerste vrachtwagen vorige week voor de deur, vijfduizend doosjes. Na de eerste verdeling onder personeel en leerlingen – ruim 1.500 stuks – is de rest in het magazijn opgeborgen. Volgende week worden nog eens 3.000 tests verwacht.

Anderhalve meter afstand in de klas is niet meer nodig. Wel is het de bedoeling dat de leerlingen zichzelf wekelijks twee keer testen. Beeld Joris van Gennip

Twee keer testen?

Het is de bedoeling is dat de leerlingen zichzelf wekelijks twee keer testen. Aan die testbereidheid wordt ruimhartig getwijfeld. Terecht, blijkt in de schoolkantine: een groepje 12-jarigen grapt dat ze ‘die dingen te koop gaan aanbieden op Marktplaats’. Enzo, met ondeugende blik: ‘Niemand die ons gaat controleren, meneer.’

Directeur Kees-Jan Vreeker kent zijn pappenheimers, maar weet dat ook hij het gebruik van de wattenstaafjes niet kan afdwingen. ‘We geven iedereen zo’n doosje mee. We kunnen de ouders vragen om hun kinderen te controleren. Meer kunnen we niet doen.’

Op het Noordik hebben twee bezorgde leraren zich bij de directie gemeld. Een van hen is wiskundedocent Bert Webbink (59). Het eerste shot Pfizer heeft hij al in de arm, maar terwijl hij wacht op het tweede is hij toch bang om besmet te raken. ‘Met een dubbel aantal leerlingen loop ik een groter risico.’ Webbink ziet dat de leerlingen op school geen afstand houden. ‘Dat is volkomen logisch, dat deed ik ook niet op hun leeftijd. Maar ik wil wel met een veilig gevoel naar mijn werk.’

Daarop heeft zijn school het volgende bedacht: Webbinks klassen zijn voorlopig gesplitst. De ene helft van de leerlingen zit in een lokaal met een onderwijsassistent, de andere helft krijgt in een ander lokaal uitleg van Webbink. Na twintig minuten wisselen de twee om. Een ideale oplossing, vindt de wiskundedocent ‘Ik zou balen als we het hele jaar voorzichtig zijn geweest en ik net voor de vakantie corona krijg’.

Veel leerlingen keken uit naar de heropening. Beeld Joris van Gennip

Klusjesmannen

Prima, vinden Webbinks eerste leerlingen het op deze maandagochtend. Ze zijn allang ‘superblij’ dat ze weer naar school mogen. Tuurlijk, ze kunnen genoeg pluspunten noemen van het thuisonderwijs: je kon lekker lang uitslapen en zelfs vanuit je bed de les volgen. Maar of ze thuis evenveel hebben geleerd? Elf leerlingen schudden hun hoofd. Pipijn (14) vertelt hoe ze thuis in een maandenlange verbouwing zat. ‘Er liepen de hele tijd klusjesmannen om me heen en de stroom viel steeds uit.’ Met gevoel voor understatement: ‘Dat was soms een beetje lastig.’