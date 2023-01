Superbelegger Ken Griffin boekt wereldrecord met 16 miljard dollar winst in één jaar

Ken Griffin Beeld REUTERS

Na aftrek van een beheervergoeding voor Citadel en kosten leverde dat de deelnemers 16 miljard dollar op. Dat blijkt uit een prestatielijst van Amerikaans hedgefondsen, opgesteld door LCH Investments. Hedgefondsen zijn beleggingsbedrijven die het ingelegd vermogen vaak vergroten met geleend geld en risico’s zoveel mogelijk afdekken. Als het goed gaat kan het werken met zo’n financieringshefboom enorme winsten opleveren.

Het afgelopen jaar bleek ook dat de verliezen flink kunnen zijn. De top-20 van LCH kleurde donkerrood, als gevolg van het turbulente beleggingsjaar. Er werd door de afzonderlijke bedrijven ruim 22 miljard dollar verdiend voor beleggers, maar over het geheel ook 208 miljard dollar verloren.

‘Nieuwe hedgefondskoning’

De 53-jarige Griffin schoot met zijn verdiensten omhoog in de Forbes 400, de lijst met rijkste Amerikanen. Het persoonlijk vermogen van ‘de nieuwe hedgefondskoning’ wordt geschat op 32 miljard dollar. Citadel maakte sinds de oprichting in 1990 66 miljard dollar winst. Wie in 1990 een miljoen heeft ingelegd in het hoofdfonds zou nu 328 miljoen dollar hebben - tegen 23 miljoen in aandelenindex S&P 500.

In december kwam Griffin in het nieuws door aangifte tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS, na het uitlekken van de fiscale gegevens van veel rijke Amerikanen. Griffin verdiende van 2013 tot 2018 1,7 miljard dollar per jaar. Daarover betaalde hij 29 procent belasting, aldus het journalistieke onderzoeksplatform ProPublica.

Afgelopen zomer gaf Griffin volgens hetzelfde ProPublica 54 miljoen dollar uit aan een campagne tegen belastingverhoging voor rijken in de staat Illinois. Hij staat ook bekend als donateur van de Republikeinse partij. Onlangs maande hij ‘drievoudig verliezer’ Donald Trump om plaats te maken voor Ron DeSantis, ‘de nieuwe generatie’.