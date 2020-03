Super Tuesday in Nederland: comedyclub wordt stemlokaal

Democratische kiezers staan in de rij om te mogen kiezen voor kandidaten van hun partij op “Super Tuesday”. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zo rond de vijfduizend van de ruim dertigduizend Amerikanen in Nederland zijn lid van de Democrats Abroad, het lidmaatschap is een voorwaarde om te mogen stemmen. De organisatie verwacht een opkomst van minstens duizend Democraten. Komend weekend slaat Democrats Abroad ook nog zijn tenten op in Den Haag en Utrecht. Hiernaast kan per brief worden gestemd.

Hoewel de stemhokjes open zijn op ‘Super Tuesday’ – de dag dat in veertien Amerikaanse staten wordt gestemd voor de Democratische kandidaat die het in november tegen Donald Trump moet opnemen – worden de stemmen die Democrats Abroad verzamelt apart geteld. De Democratische Partij erkent namelijk naast de vijftig staten van de VS ook zeven ‘states within the party’, geen echte staten maar ‘staten in de partij’. Hieronder vallen territories als Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden, maar ook de groepering Democrats Abroad.

Op het Democratische partijcongres in Milwaukee deze zomer heeft Democrats Abroad zeventien stemmen, verdeeld onder delegates en superdelegates (de laatsten mogen naar eigen inzicht op een kandidaat stemmen). De uit Oakland, Californië, afkomstige en in Nederland wonende Martha McDevitt-Pugh is zo’n superdelegate. ‘Ik hoop vooral dat we ons samen achter één kandidaat kunnen scharen, en dat we kunnen winnen in november', zegt ze in de club aan de Rozengracht. ‘Want wat er nu met Trump in de Verenigde Staten gebeurt, is zorgwekkend.’

Er zijn momenteel nog vijf kandidaten in de race om het presidentskandidaatschap: Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg en Tulsi Gabbard. Onder de aanwezigen, die zich tussen de stemhokjes bewegen en bij een tafeltje T-shirts, buttons en posters (‘Stand. Unite. Fight.’) kunnen kopen, is het vooral Bernie Sanders en Elizabeth Warren wat de klok slaat.

McDevitt-Pugh: ‘Je merkt dat wij linkser zijn dan de meeste Amerikaanse staten.’ De vorige keer kwam Sanders ook al met een grote meerderheid uit de bus: bij alle Amerikanen buiten de VS haalde hij 69 procent van de stemmen. Of het dit jaar weer zo is, wordt pas bekend op 23 maart, als alle stemmen binnen zijn.

Mimi van Amerongen (27) stemt op Bernie Sanders

‘Ik heb al twee keer eerder op Bernie gestemd. Ik vind zijn ideeën goed, hij wil aan de juiste kant van de geschiedenis staan. Hij is voor de arbeidersklasse, voor beter onderwijs, een beter zorgstelsel. Er wordt geklaagd dat daar geen geld voor is, maar misschien moeten we stoppen met andere landen bombarderen, dat scheelt een hoop dollars.

‘Ik kom uit Dallas, Texas en woon nu twee jaar in Nederland. Ik ben niet ‘weggevlucht’ na Trump – ik wilde al langer naar Europa – maar het heeft wel een rol gespeeld. Ik kom hier trouwens ook weleens om op te treden, ik doe aan stand-upcomedy – dus ik vind het heel gaaf om hier te kunnen stemmen.’

Monique Perez-Kerkela (50) stemt op Elizabeth Warren

‘Warren is by far de slimste kandidaat. En een hele effectieve beleidsmaker, wat ze al vaak heeft bewezen. Ik denk dat zij echt een verschil kan gaan maken. Ik vind het ook bijzonder dat haar campagne wordt gefinancierd door kleine donors. Dat is inspirerend.

‘Immigratie is een thema dat ik belangrijk vind. Ik ben zelf een latina uit San Francisco, Californië. Wat nu gebeurt bij de grens met Mexico, is onmenselijk. Warren wil verder een zorgstelsel dat lijkt op wat jullie hebben. Ik woon sinds 18 maanden met mijn vrouw in Nederland en dat is hier goed geregeld.’

Matthew Fries (29) stemt op Bernie Sanders

‘Sanders is voor socialisme. Ik woon al ongeveer tien jaar in Nederland, dus ik weet hoe dat eruitziet. Hij wil de ongelijkheid tegengaan en een zorgstelsel voor iedereen invoeren. Dat vind ik misschien wel het belangrijkste; ons zorgstelsel is kapot. Mensen gaan dood aan diabetes omdat ze geen medicijnen kunnen betalen – dat is niet te verantwoorden.

‘Ik ben zelf een paar jaar terug heel ziek geworden, waardoor ik niet meer kon werken. Als ik in de VS had gewoond, was ik bankroet geweest, misschien wel dakloos. Dat je geen geld hebt voor zorg, wens je je ergste vijand niet toe. Ik zou misschien wel op een andere democraat stemmen, maar met een zure smaak in mijn mond, net als bij Hillary vier jaar geleden.’

Beth Massa (50) stemt op Joe Biden

‘Ik wilde eigenlijk op Pete Buttigieg stemmen. Toen hij zijn kandidaatschap opgaf, moest ik huilen. Buttigieg is iemand die mensen uit the Midwest energie kan geven. Ik kom uit dezelfde stad als hij: South Bend, Indiana. Maar Pete heeft zich aangesloten bij Biden en daarom stem ik op hem. Hij is een beroepspoliticus en dat geeft hem een goede kans.

‘Ik zou ook op een andere kandidaat hebben gestemd als Pete niet meedeed: vote blue, no matter who. Want dat er iets moet veranderen, is overduidelijk. Ik woon nu al 13 jaar in Amsterdam met mijn man. We zijn verliefd op de stad. Maar het zou fijn zijn als we ook eens een reden zouden hebben voor heimwee.’