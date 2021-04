Super League loopt leeg: ook Atlético en Internazionale trekken zich terug, oprichter ziet het niet meer zitten

Juventus-voorzitter Andrea Agnelli ziet het niet meer zitten. Beeld REUTERS

Grote clubs dreigen de Uefa al jaren met het oprichten van een eigen competitie, omdat ze willen dat de Champions League lucratiever voor ze wordt. Deze week leek het er ook van te komen toen twaalf clubs uit Spanje, Italië en Engeland de Super League aankondigden. In deze Europese topcompetitie naar Amerikaans model zouden ze elk jaar gegarandeerd meespelen, en ze zouden er naar verwachting ook meer geld mee verdienen.

De reactie van liefhebbers, voetbalbonden en zelfs politici, waaronder de Britse premier Johnson, was fel. Voetbalfans vreesden uitholling van hun nationale competities als de clubs geen noodzaak meer zouden voelen om hierin goed te presteren, aangezien ze toch wel zouden meedoen aan een Europees toptoernooi.

De Uefa dreigde deelnemers van de nieuwe competitie uit Europese en nationale competities te zetten. De zes Engelse clubs bezweken onder de druk en trokken zich terug. Woensdag volgden eerst de Spaanse koploper Atlético Madrid en daarop het Italiaanse Internazionale hun voorbeeld. Daarmee zijn alleen AC Milan, Juventus, Real Madrid en Barcelona officieel nog over.

Duidelijke zorgen

AC Milan liet woensdagmiddag weten dat de ‘zorgen’ van fans over de Super League duidelijk zijn en dat de club hier ‘gevoelig’ voor moet zijn. Maar een terugtrekking uit het project kondigde de club (nog) niet aan. ‘We blijven hard werken om een duurzaam model voor het voetbal mogelijk te maken.’

Trainer Ronald Koeman van FC Barcelona hield zich woensdag op de vlakte over de Super League. ‘Er is veel gebeurd, het beste is om er niet te veel over te zeggen op dit moment. Wat ik wil, is wat het beste is voor de club. Als iemand zich hierover moet uitspreken, dan is het de voorzitter.’

De nog overgebleven clubs lieten hierop weten zich te richten op het ‘hervormen van het project’. Maar toen persbureau Reuters Juventus-voorzitter Agnelli woensdag vroeg of het project nog kan plaatsvinden, was zijn antwoord: ‘Om eerlijk te zijn, nee, dat is duidelijk niet het geval.’

Zijn club Juventus onderstreepte dit later in een verklaring. De Italiaanse koploper denkt nog steeds dat het project kans van slagen heeft, maar niet nu er al zo veel clubs zijn afgehaakt. ‘Ik blijf overtuigd van de schoonheid van dit project’, zei Agnelli.