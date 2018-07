nieuws wk 2022

Sunday Times: Qatar voerde lastercampagne voor WK 2022

Het team dat namens Qatar het wereldkampioenschap voetbal van 2022 binnenhaalde, heeft in het geheim een lastercampagne tegen bid-teams van concurrerende landen gevoerd. Dat meldt de Britse krant The Sunday Times zondag. In e-mails van een klokkenluider zou te zien zijn hoe het bid-team van Qatar in 2010 een pr-bureau en voormalig CIA-agenten betaalde om propaganda te verspreiden over de belangrijkste rivalen, Amerika en Australië.