Sunday Times: bij een akkoordloze Brexit krijgen de Britten al snel te maken met lege schappen en een tekort aan brandstof

Na een akkoordloze Brexit krijgen de Britten binnen enkele weken te maken met een tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen doordat er enorme files zullen ontstaan aan de grenzen, waar alle goederen moeten worden gecontroleerd. Dat meldt The Sunday Times op basis van gelekte ambtenarenrapporten. Het Brexit-ministerie heeft het doemscenario naar het rijk der fabelen verwezen, terwijl de Brexiteers spreken over een nieuwe versie van ‘Het Angstproject’.

Drukte in de haven van Dover in 2016, toen vanwege strengere controles op het mogelijk meereizen van vluchtelingen. Foto AFP

Ambtenaren op de departementen van Transport en Gezondheidszorg zijn vorige maand begonnen met het schetsen van scenario’s voor het geval de Britten en de Europese Unie niet tot een akkoord over een nieuwe handelsrelatie komen. Een ‘no deal’, zo heeft premier Theresa May meerdere malen gezegd, is beter dan een ‘bad deal’. Ze kwamen tot drie scenario’s: één mild, één ernstig en één die de bijnaam ‘Armageddon’ kreeg.

In het ‘ernstigste’ geval, zo openbaart Tim Shipman in The Sunday Times, krijgt een haven als Dover vanaf de eerste dag te maken met grote problemen. Supermarkten in verre gebieden als Cornwall en Schotland kampen vervolgens al na een paar dagen met lege schappen. Na twee weken zitten ziekenhuizen zonder medicijnen. Ook het vasteland, Frankrijk met name, krijgt last van een handelsblokkade, maar het effect laat daar een half jaar op zich wachten.

Een woordvoerder van het Brexit-departement erkende dat er discussies hebben plaatsgevonden, maar noemde het rapport ‘volledig vals’. De Brexiteers vertrouwen erop dat het Verenigd Koninkrijk bij een ‘no deal’ kan terugvallen op de regels van de Wereldhandelsorganisatie, maar volgens betrokken ambtenaren zijn ze veel te optimistisch. Ook hebben de Brexiteers geopperd om de grenzen unilateraal open te zetten, maar dat brengt weinig soelaas als de andere kant de uitvoer stopzet.

Regering verdeeld

Britse vertegenwoordigers zijn afgelopen weken Europa ingetrokken om leiders van de diverse lidstaten te bewegen de handel te laten vloeien. Het geloof heerst in Londen dat individuele landen bereidwilliger zijn om tot een schappelijk akkoord te komen dan Brussel. Eind juni komen de Europese leiders bijeen voor de halfjaarlijkse top. In de weken daarvoor zal de regering-May haar nieuwste Brexit-plannen presenteren. De Britse regering is nog verdeeld over de koers.

Het vertrouwen in May begint langzaam op te raken. De Brexiteers krijgen het gevoel dat de geplaagde premier ondanks al haar Harde Brexit-retoriek eigenlijk een zo zacht mogelijke Brexit wil. Ze zou zich proberen te verschuilen achter het Britse parlement, waar een meerderheid bestaat voor een mildere variant. Voorafgaand aan het Brexit-referendum heeft May, zonder al te veel enthousiasme, campagne gevoerd voor het EU-lidmaatschap.

The Observer wist te melden dat Crispin Odey, een Brexiteer, hedgefondsmiljonair en donateur van de Conservatieve Partij, liever Michael Gove als premier ziet. Volgens Odey heeft het land behoefte aan een visionair die volledig achter de Brexit staat. De minister van Milieu, Landbouw en Visserij is zo iemand. Gove heeft zich na het gewonnen EU-referendum al beschikbaar gesteld als partijleider, na Boris Johnson in de rug te hebben gestoken, maar legde het af tegen May.

May wilde zich nooit voorbereiden op ‘no deal’

May heeft bij de Brexit-onderhandelingen een strategische fout gemaakt door zich nooit echt te willen voorbereiden op een ‘no deal’, waardoor het dreigen ermee weinig geloofwaardig is. Het Highways Agency, het Britse equivalent van Rijkswaterstaat, heeft onlangs gezegd een paar parkeerterreinen voor vrachtwagens te gaan aanleggen bij Dover, maar dat lijkt bij lange na niet genoeg te zijn. Extra douaniers worden er nog niet geworven, zoals in Nederland wel het geval is.

Een onderzoek van de Britse Kamer van Koophandel heeft aangetoond dat Britse bedrijven zich amper voorbereiden op de Brexit, wat mede komt door de onduidelijkheid over de Brexit-koers van Downing Street. Met bewondering kijken sommige Britten naar de voortvarendheid waarmee Nederland zich op het ergste voorbereidt. De bekende journalist Faisal Islam wees in een Tweet op ‘een tamelijk indrukwekkend staaltje voorbereiding van de Nederlandse overheid’.