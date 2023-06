Sunak vreest schade voor zijn regering, dus ruziet hij met Covid-commissie over appjes van Johnson

De voormalig premier van Engeland, Boris Johnson, komt terug van een rondje rennen door Londen. Johnson heeft een groot deel van zijn appjes al aan de onderzoekscommissie overhandigd. Beeld AFP

De eerste verhoren van het onderzoek, dat drie jaar zal gaan duren, beginnen aanstaande maandag. Tegen die tijd zou onderzoeksleider Heather Hallett graag de beschikking willen hebben over het WhatsApp-verkeer van beleidsmakers tijdens de coronacrisis.

Reden van het verzoek was de geruchtmakende publicatie van The Daily Telegraph over de appjes die door toenmalig minister van Volksgezondheid Matt Hancock waren toevertrouwd aan de journaliste met wie hij aan zijn corona-memoires werkte. Het bleek te gaan om een weelde van informatie.

Het Britse ministerie van Algemene Zaken verzet zich echter tegen de vrijgave van Johnson’s WhatsApp-berichten. Er zou veel informatie tussen zitten die niet relevant is voor het onderzoek naar de besluitvorming omtrent de lockdowns.

Wanneer deze informatie in verkeerde handen valt en wordt gelekt naar de pers, kan het de regering schade berokkenen. Het zou bovendien een precedent scheppen. Sunak heeft daarom om een juridische herziening gevraagd. Deze gang van zaken wekt de indruk dat de regering iets te verbergen heeft.

Schadelijke appjes

Een groot deel van de appjes zijn reeds in het bezit van de commissie. Johnson zelf bleek geen bezwaar te hebben tegen het verzoek en heeft ze daarom uit eigen beweging overhandigd. De appjes uit de eerste cruciale maanden ontbreken echter. Deze staan op een mobiele telefoon van Johnson die halverwege de coronacrisis op advies van de veiligheidsdiensten buiten gebruik is gesteld.

Door achteloos en onvoorzichtig handelen van de toenmalige premier stond zijn telefoonnummer indertijd op internet.

Er wordt gespeculeerd over de motieven van Johnson om zo gretig mee te werken. De appjes bevatten mogelijk schadelijke informatie over Sunak, een rivaal van hem. Om de banen van twee miljoen horecamedewerkers te redden had Sunak in zijn toenmalige rol van minister van Financiën tijdens de zomer van 2020 ‘Eat out to help out’ gelanceerd.

Een maand lang betaalde de overheid de helft van de rekening van café- en restaurant-bezoekers. Het was volgens Financiën een succesvol initiatief, maar er was vooraf geen medisch-wetenschappelijk advies ingewonnen.

IJdelheid, ambitie en politieke strijd

Deze episode zal zeker ter sprake komen tijdens het onderzoek van Hallett. Het is de taak van deze rechter om de besluitvorming onder de loep te leggen. Uit de appjes van Hancock was al gebleken dat beslissingen, ondanks het beloofde ‘volgen van de wetenschap’, nogal eens werden genomen op basis van ijdelheid, ambitie en politieke strijd.

Reeds voor het begin van de verhoren is er een strijd uitgebroken tussen mensen die vinden dat Johnson te laat was met zijn lockdown en zij die vinden dat er te weinig rekening is gehouden met schadelijke lockdown-effecten.

Wetenschappers van de Amerikaanse John Hopkins University en de Zweedse Lund University hebben op basis van het bestuderen van bijna 20 duizend Covid-onderzoeken onlangs de conclusie getrokken dat het effect van de lockdown in Engeland en Wales relatief gering was, maar de nevenschade op sociaal en economisch gebied kolossaal.

Volgens de onderzoekers waren de grimmige pandemie-voorspellingen van de bekende Imperial College-epidemioloog Neil Fergsuon, voorspellingen die de regering-Johnson tot een lockdown aanzette, overdreven.