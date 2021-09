‘Suggestie dat wij overal vriendjes hebben, is echt totale onzin’

De drie directeuren van de Dutch GP F1. Imre van Leeuwen, Robert van Overdijk en Norbert Chevalier (vlnr). Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Ze krijgen van veel de schuld, zo is de afgelopen tweeënhalf jaar, na de ondertekening van het contract met Formule 1-uitbater FOM, wel gebleken. Vlak voor de Haarlemse rechter dinsdagmiddag in de 34ste juridische procedure tegen de Formule 1 in Zandvoort een uitspraak gaat doen in een ‘stikstofzaak’, is deze krant op uitnodiging te gast bij de bazen van de drie bedrijven die het evenement organiseren. Er was van de kant van de Dutch Grand Prix (DGP) behoefte aan reflectie, want in de beeldvorming is veel misgegaan, zo werd de uitnodiging omkleed.

‘Een on-Nederlands groot evenement’, blijven de directeuren van de drie bedrijven die samen DPG vormen herhalen. Juist de omvang maakt kwetsbaar, menen ze, een ideaal evenement voor andersdenkenden om als vehikel te dienen voor een boodschap.

Dutch Grand Prix, gevormd door circuitdirecteur Robert van Overdijk, directeur Norbert Chevalier van marketingbureau TIG Sports en Imre van Leeuwen van marketingbureau SportVibes, is zonder meer de kop van Jut. Geen cultureel festival in Nederland kan vanwege corona doorgang vinden, ‘vroem-vroem’ (dixit meerdere VVD-ministers) wél. Dat zet kwaad bloed. Dat doet vermoeden dat DGP overal een vinger in de pap heeft.

‘Wij hebben er de afgelopen twee jaar voor gekozen om maar veel te zwijgen, omdat alles gespind werd. Misschien is dat niet altijd even handig geweest’, zegt Chevalier. ‘De suggestie dat wij overal vriendjes hebben zodat dit on-Nederlands grote evenement door kon gaan, is echt totale onzin’, vult Van Leeuwen aan.

Hebben jullie compassie met andere organisatoren? In Zandvoort mogen straks drie dagen achtereen 70 duizend bezoekers komen, bij een cultureel festival ligt de grens op 750.

Van Overdijk: ‘Ik heb met organisatoren van Lowlands en Mysteryland gesproken. Die vinden het fantastisch dat wij wél mogen doorgaan. Dat de festival- en evenementensector tegen ons is, is helemaal niet waar. Sterker, de evenementensector is hier de laatste weken volop aan de bak. Allemaal Nederlandse bedrijven die hier op het circuit de tribunes, de tenten en wat niet meer opbouwen.’

Aan wie hebben we de Formule 1 in Zandvoort eigenlijk te danken? Of te wijten? Prins Bernhard junior van Oranje, de aandeelhouder die het circuit van Zandvoort nieuw leven heeft ingeblazen, of Max Verstappen?

Alle drie, in koor: ‘Max!’

Jullie krijgen van veel zaken de schuld. Artiesten die gratis moeten optreden. De luchtmacht zou nog even komen overvliegen. Elders in Nederland zijn straks minder treinen omdat er zoveel van Haarlem naar Zandvoort moeten rijden. Hoe hebben jullie dit gevolgd?

Van Leeuwen: ‘Red Bull had het plan opgevat om vanuit Noordwijk via het strand naar het circuit te rijden. Weer negatieve publiciteit, wij hadden daar niets mee te maken. De luchtmacht wilde met straaljagers boven het circuit vliegen om te promoten. Wij hebben ze niet gebeld!’

Chevalier: ‘Het wordt ons kwalijk genomen dat wij bij het Rijk hebben geïnformeerd of wij misschien ook in aanmerking kwamen voor compensatie. Want er zou ‘nul komma nul euro’ belastinggeld in dit evenement worden gestoken. Hele grote sportevenementen in Nederland beginnen juist met overheidsgeld. Als de Tour de France of Giro hier is, begint het met geld van gemeenten en provincies.

‘Jengelen om geld? Vanwege corona heeft de overheid garantieregelingen ingesteld. Wij wilden duidelijk krijgen hoe we die moesten interpreteren.’

Dat is toch duidelijk? Voorwaarde 1: een evenement moet minstens één keer eerder georganiseerd zijn.

‘Nou, 36 jaar geleden is de Formule 1 ook georganiseerd’, zegt Imre van Leeuwen. ‘Die regels van het garantiefonds zijn vrij algemeen. Het zijn vier zinnen. Wij als Dutch Grand Prix hebben het evenement vorig jaar al georganiseerd. We konden het alleen niet uitvoeren. Kortom, wat is de definitie van organiseren?’

‘Dit evenement is door sommigen gebruikt als een politiek middel’, zegt circuitdirecteur Van Overdijk.

Een middel tot wat?

‘Noem het maar. Je bent een natuurorganisatie. Je hebt een boodschap en je zoekt een podium waar heel veel mensen naar kijken en luisteren. Dan kies je de Dutch Grand Prix .’

Maar hoe durven jullie te zeggen dat je de meest duurzame race uit het Formule 1-circuit bent? In oliestaatjes leggen ze circuits aan in niemandsland. In Zandvoort ligt het circuit naast een beschermd natuurgebied en bovenop bewoning.

Van Overdijk: ‘Elk evenement heeft een footprint. Als je die niet wilt, moet je niks organiseren. Wat wij goed hebben gedaan, is dat wij een nieuwe standaard hebben gezet voor hoe mensen naar een evenement komen. Per trein, per fiets, lopend. En op ons circuit wordt in die drie jaar van de Grand Prix minder geracet dan in voorgaande jaren. Dat is ook winst.’