Succes van afslankmiddel Wegovy, nu ook verkrijgbaar in Verenigd Koninkrijk, maakt Deense farmaceut waardevolste Europese bedrijf

Een injectiepen met Wegovy, een medicijn dat het hongergevoel van een patiënt onderdrukt. Beeld Reuters

In een jaar tijd is de waarde van een aandeel Novo Nordisk met bijna 70 procent gestegen. Afgelopen vrijdag was de koers 1.311 Deense kroon. Daarmee ging de totale marktwaarde van het bedrijf met omgerekend zo’n 400 miljard euro die van het Franse luxeconglomeraat Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) voorbij en is Novo Nordisk het waardevolste Europese bedrijf.

Slechts zestien bedrijven ter wereld hebben een hogere totale marktwaarde. Novo Nordisk is eigenhandig goed voor 1,7 procentpunt van de 1,9 procent economische groei van Denemarken in het eerste kwartaal van dit jaar.

Novo Nordisk maakte naam als farmaceut met medicijnen tegen diabetes. Het verkocht vooral insuline. Het huidige succes is echter vooral toe te schrijven aan semaglutide. Dat middel verlaagt net als insuline de bloedsuikerspiegel en wordt daarom voorgeschreven aan diabetespatiënten. Het leidt er ook toe dat de spijsvertering vertraagt en de maag daardoor langzamer leegraakt. Gebruikers ervaren minder snel een hongergevoel en eten als gevolg daarvan minder.

Semaglutide wordt verkocht onder de namen Wegovy en Ozempic. Het laatste middel wordt voorgeschreven als antidiabetesmiddel, het eerste is een afslankmiddel voor mensen met obesitas. In feite is Ozempic hetzelfde als Wegovy, maar bevat het alleen een lagere dosis van het werkzame semaglutide.

In 2022 ontstonden er tekorten aan semaglutide die ook de fabrikant niet aan zag komen. Dat had te maken met de plotselinge populariteit van het middel. Teslabaas en X-eigenaar Elon Musk heeft gezegd Wegovy te gebruiken en ook anderen onder de rich and famous zouden er veelvuldig gebruik van maken. Op TikTok geven influencers hoog op over de werking van het medicijn. De hashtag #ozempic heeft 1,2 miljard weergaven op het medium.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De veronderstelde populariteit van het middel in Hollywood leidde bij de uitreiking van de Oscars dit jaar tot een grap van presentator Jimmy Kimmel: ‘Wat ziet iedereen er geweldig uit. Als ik hier rondkijk, vraag ik mezelf af: is Ozempic ook iets voor mij?’

Aangemoedigd door de aanprijzingen van bekende mensen en influencers, hebben ook anderen hun toevlucht genomen tot semaglutide, denken experts. Rijke Amerikanen vragen hun artsen om een van de middelen voor te schrijven en betalen daar 900 tot 1.600 dollar per maand voor, als ze er niet voor verzekerd zijn. Door een tekort aan Wegovy krijgen die mensen bovendien Ozempic voorgeschreven, terwijl dat officieel niet bedoeld is om gewicht te verliezen.

De populariteit van semaglutide heeft wel een schaduwzijde: obesitas- en met name diabetespatiënten grijpen mis. Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwde eerder al voor tekorten, die 40 duizend Nederlandse patiënten kunnen treffen. Novo Nordisk verwacht de tekorten pas in 2024 te hebben opgelost.

Voorrang voor de NHS

In het Verenigd Koninkrijk, waar de eerste doses Wegovy deze week zijn geleverd, zal het medicijn verkrijgbaar zijn via het publieke gezondheidssysteem NHS. Er zijn ook apotheken die hebben aangekondigd het middel te willen verkopen aan wie het ook maar wil hebben. Novo Nordisk zegt een hoeveelheid Wegovy te reserveren voor de NHS ‘om te verzekeren dat de patiënten met de hoogste medische noodzaak prioriteit krijgen’.

In totaal zijn er zo’n 50 duizend patiënten die in aanmerking komen voor Wegovy op de voorwaarden van de NHS. Dan moeten ze zeer ernstig overgewicht hebben en medische klachten die daaruit voorkomen. Tegelijkertijd zijn er ook al 50 duizend Britten die via Simple Online Pharmacy, een Britse internetapotheek, interesse hebben getoond in het medicijn. De apotheek wil Wegovy voor tussen de 200 en 300 pond per maand verkopen aan patiënten.