Subsidieaanvraag zwangere wetenschapper onzorgvuldig behandeld, oordeelt Raad van State

Ze had gevraagd of wetenschapsfinancier NWO rekening kon houden met haar zwangerschap, maar dat gebeurde niet. En dus moest de hoogzwangere wetenschapper Christina Eckes één dag voor ze was uitgerekend nog een weerwoord schrijven voor haar subsidieaanvraag. Die aanvraag werd vervolgens afgewezen. Woensdag oordeelde de Raad van State dat NWO onzorgvuldig heeft gehandeld. Eckes mag haar aanvraag opnieuw indienen.

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De uitspraak betekent steun voor vrouwelijke wetenschappers die door een zwangerschap hun subsidieaanvraag niet tijdig in orde krijgen. De zeer gewilde Veni- en Vidi-beurzen voor jonge wetenschappers zijn van groot belang. Het tijdspad waarbinnen de aanvraag moet worden ingediend is strak. Voor veel academici valt de periode waarin ze kans maken op een beurs – tot acht jaar na hun promotie – samen met het opbouwen van een gezin.

Wetenschappelijke carrière

‘Die subsidies zijn ontzettend belangrijk om carrière te kunnen maken’, zegt Eckes, inmiddels hoogleraar Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Dat betekent dat je gelijke kansen moet geven aan mannen en vrouwen.’ Nadat haar klacht in eerste instantie door de bestuursrechter ongegrond werd verklaard, ging ze in hoger beroep. ‘Het ging me niet om mijn zaak, maar om het principe. Ik ben geen uitzondering, meer vrouwen in de wetenschap worstelen met dit probleem.’

Het is terecht dat Eckes gelijk heeft gekregen, erkent een woordvoerder van NWO nu in een reactie op de uitspraak. ‘In de rechtszaak is gebleken dat we onze belofte niet waren nagekomen. Wij zijn in dit geval tekortgeschoten.’

Toen Eckes haar subsidieaanvraag indiende, liet ze de organisatie meteen weten dat ze was uitgerekend precies in de periode waarin ze binnen vijf dagen haar weerwoord op de eerste beoordeling van haar aanvraag zou moeten indienen. NWO zou daar rekening mee houden, maar liet dat na. Terwijl de oorspronkelijke aanvraag van de wetenschapper als ‘excellent’ en ‘zeer goed beoordeeld’ werd, vond NWO haar weerwoord ‘matig’ en wees de aanvraag af.

Eén meevaller voor NWO: de Raad van State heeft geoordeeld dat het algemene beleid van de organisatie niet discriminerend is. ‘Dit was geen generiek probleem maar een specifiek probleem’, aldus de WO-woordvoerder.

Aanvraag mannen vaker gehonoreerd

De wetenschapfinancier lag de afgelopen jaren vaker desondanks vaker onder vuur wegens het achterstellen van vrouwelijke wetenschappers. Zo bleek een paar jaar geleden uit een onderzoek dat mannen vaker een beurs krijgen dan vrouwen. Tussen 2010 en 2012 werd de aanvraag voor een Veni-beurs bij mannen in 17,7 procent van de gevallen gehonoreerd, voor vrouwen lag dat percentage op 14,9 procent.

Het aantal vrouwen in de top van de wetenschap is toch al dun gezaaid. Eén op de zes hoogleraren is vrouw, terwijl er meer vrouwen dan mannen afstuderen. Verbetering lijkt in zicht, als het aan NWO ligt althans. De organisatie heeft de laatste jaren gewerkt aan haar diversiteitsbeleid, zegt een woordvoerder. Voor het eind van het jaar moeten er duidelijkere regels komen voor uitzonderingen bij een subsidieaanvraag in geval van een zwangerschap. Hoogleraar Eckes laat weten dat ze gebruik zal maken van de mogelijkheid haar subsidieaanvraag van drie jaar geleden opnieuw in te dienen.